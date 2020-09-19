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منوعات

قنبلة جديدة.. انتشار فيروس جديد في الصين بسبب تسرب من مصنع اللقاحات

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:17 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
على ما يبدو أن نهاية العالم ستأتي على يد الصين، فمنذ نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي ، وهي تصدر الاوبئة والفيروسات إلى سكان العالم، وأخيرًا   أصيب آلاف الصينيون بمرض معدي بعد تسرب غاز في مخبر مخصص لإنتاج اللقاحات.

وقال مسؤولو الصحة في "لانتشو"، إن نتائج الاختبارات أثبتت إصابة 3245 شخصًا بداء البروسيلات ، وهو مرض بكتيري غالبًا ما ينتج عن الاتصال الوثيق بالحيوانات المصابة أو المنتجات الحيوانية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

ويمكن أن يسبب داء البروسيلات ، المعروف أيضًا باسم حمى مالطا أو حمى البحر الأبيض المتوسط ​​، أعراضًا تشمل الحمى والصداع وآلام العضلات والتعب.

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، قد تستمر بعض العلامات والأعراض لفترات طويلة من الوقت بينما قد لا يختفي البعض الآخر أو يتكرر مثل التهاب المفاصل أو التورم في أعضاء معينة.

وتم اختبار 1401 شخصًا آخرين على أنهم إيجابيون مبكرًا للمرض بعد أن قامت السلطات بفحص ما يقرب من 22000 من سكان المدينة التي يبلغ عدد سكانها 2.9 مليون نسمة.

وقال المسؤولون إنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات أو انتقال من شخص لآخر وقال مركز السيطرة على الأمراض إنه سيكون 'نادرًا'.

فقد وجدت السلطات الصينية أن مصنع لانتشو للأدوية الحيوية لتربية الحيوانات في الصين ، وهو مصنع للأدوية الحيوية مملوك للدولة ، استخدم مطهرًا منتهي الصلاحية في إنتاج لقاحات البروسيلا للحيوانات بين يوليو وأغسطس من العام الماضي.

هذا يعني أن البكتيريا لم يتم القضاء عليها في عادم المصنع ، لذلك شكل الغاز الملوث رذاذًا يحتوي على الجراثيم حول المصنع، ووجهت الرياح الغاز إلى معهد لانتشو للأبحاث البيطرية حيث أصيب ما يقرب من 200 شخص في ديسمبر من العام الماضي.

وبحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، فإن أكثر من 20 من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة لانتشو ، بعضهم ذهب إلى المعهد ، أثبتت إصابتهم بالفيروس.

وقالت سلطات "لانتشو" إن المصنع  الذي اعتذر في وقت سابق من هذا العام قد أزيل رخصة إنتاج لقاح داء البروسيلات، وقالت لجنة الصحة في لانتشو يوم الجمعة إن الأغنام والماشية والخنازير هي الأكثر شيوعًا في انتشار البكتيريا.

جدير بالذكر أن رؤساء الصحة اختاروا 11 مستشفى عامًا ستوفر للمرضى المصابين فحصًا مجانيًا ومنتظمًا، وستبدأ مدفوعات التعويض الشهر المقبل.
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