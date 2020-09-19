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رياضة

ليلة الاحتفال باللقب 42.. موعد مباراة الأهلي والمقاصة في الدوري والقناة الناقلة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:13 ص
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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محمد السعيد
يواجه فريق الأهلي نظيره مصر المقاصة اليوم، السبت، في تمام الثامنة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة والقناة الناقلة:

وتقام مباراة الأهلي ومصر المقاصة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق أيمن الكاشف.

الأهلي ضد مصر المقاصة:

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بأعصاب هادئة، بعدما حسم لقب الدوري رسميا لصالحه، عقب هزيمة الزمالك " الوصيف"، أمام أسوان  بهدف نظيف، أمس الجمعة.

ووصل  الأهلي إلى النجمة 42 في تاريخه بعد حسم لقب الدوري، متفوقا على الزمالك " أقرب منافسيه " بـ 30 لقبا.

ويسعى  فريق الأهلي بقيادة  بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر لتحقيق فوزا شرفيا في مباراة اليوم، أو التعادل على أقل تقدير، حتى لا يعكر صفو الاحتفال باللقب.

في المقابل يطمح مصر المقاصة في مواصلة انتفاضته الأخيرة في مسابقة الدوري، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر.

ونجح المقاصة في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات بالدوري، على حساب الإسماعيلي والاتحاد وطنطا ونادي مصر.

ترتيب الأهلي ومصر المقاصة في الدوري:

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة، بفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز السابع بـ 36 نقطة.
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