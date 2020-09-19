كاشيا بنك يبرم صفقة بقيمة 5.1 مليار دولار مع بانكيا لتأسيس أكبر مصرف محلي في إسبانيا

اتفق كاشيا بنك على شراء بانكيا الذي تسيطر عليه الدولة مقابل 4.3 مليار يورو (حوالي 5.1 مليار دولار) في صفقة تنطوي على أسهم بالكامل ستؤسس أكبر بنك محلي في إسبانيا وتشير إلى أن الاندماج بين البنوك الأوروبية التي تعاني صعوبات يسير بخطى سريعة.





وقال البنكان إن الاندماج سيخلق أكبر بنك محلي من حيث الأصول بقيمة سوقية مجمعة تربو على 16 مليار يورو، في صفقة تدعمها وفورات سنوية في التكاليف قدرها 770 مليون يورو.





تأتي الصفقة في الوقت الذي تفرض فيه أزمة فيروس كورونا ضغوطا على البنوك الأوروبية لكي توحد جهودها لمواجهة تنامي ديون متعثرة وأسعار فائدة منخفضة على نحو قياسي.













ولم يفصح كاشيا بنك ولا بانكيا عن عدد الوظائف التي ستُخفض أو الفرع التي ستُغلق، لكن الاتحاد التجاري الرئيسي "سي. سي. أو. أو" يخشى تخفيضات كبيرة من البنك المندمج الذي يضم أكثر من 6300 فرع و51 ألف موظف في إسبانيا.





وتُوصف الصفقة بأنها اندماج، لكنها في الحقيقة استحواذ من جانب كاشيا بنك إذ أنه أكبر بثلاث مرات تقريبا عن بانكيا من حيث القيمة السوقية وأكبر بمرتين تقريبا من حيث الأصول.





وسيبادل كاشيا بنك 0.6845 سهم جديد مقابل كل سهم في بانكيا، مما يُقيم الأخير عند 1.41 يورو للسهم.





ويمثل ذلك علاوة عشرين بالمئة فوق سعر إغلاق سهم بانكيا في الثالث من سبتمبر أيلول، قبل إعلان نبأ محادثات الاندماج، أو علاوة 28 بالمئة فوق متوسط السعر في الأشهر الثلاثة الماضية.













ويستحوذ انتيسا سان باولو على يونيون دي بانكا إيطاليني كما يجري ساباديل الإسباني محادثات غير رسمية بشأن تآزر محتمل.وينزل تقييم بانكيا قليلا عن إغلاق أمس، الخميس، البالغ 4.4 مليار يورو.وقال البنكان في بيان مشترك إنها يتوقعان تحقيق وفورات من التآزر على مستوى التكلفة بنحو 770 مليون يورو بحلول 2023 وإيرادات سنوية جديدة بنحو 290 مليون يورو على مدى خمس سنوات.