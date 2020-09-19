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أخبار العالم

قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية نيويورك

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:16 ص
مقتل وإصابة 16 في
مقتل وإصابة 16 في إطلاق نار شمال ولاية نيويورك
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قسم الخارجي
قتل شخصان على الأقل وأصيب 14 آخرين خلال إطلاق نار شمال ولاية نيويورك الأمريكية، حسبما أفادت الشرطة.

وذكر مسؤولون محليون وشهود عيان أن الشرطة تحقق في حادث إطلاق نار جماعي أسفر عن سقوط عدد من القتلى في روشستر شمال ولاية نيويورك الأمريكية.

وكانت تقارير أمريكية أفادت بإطلاق النار على العشرات في شوارع مدينة روشستر، بينما لم تكشف السلطات عن اعتقال مطلق النار، أو ملابسات الواقعة.

من جانبها، أكدت شرطة روشستر في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن قواتها تباشر بلاغا حول إطلاق نار في شارع بنسيلفانيا مع أنباء عن سقوط قتلى.
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