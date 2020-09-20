داخل البهو الفرعوني .. حفل استقبال لـ نواب مجلس الشيوخ الجديد اليوم

قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن المجلس مستعد لاستقبال النواب الجدد داخل قاعة البهو الفرعوني، اليوم الأحد وغدا الاثنين، مشيرا إلى أنه تم تسكين ما يقرب من 527 عاملا، تمهيدا للعمل داخل المجلس الجديد.
وأضاف إسماعيل لـ"صدى البلد"، أن العمال انتقلوا من مجلس النواب للعمل بالشيوخ بعد رغبة منهم، موضحا أن اختيار البهو الفرعوني لاستقبال النواب يأتي لكونها القاعة الوحيدة الجاهزة حاليا بالمجلس، على أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لباقي القاعات بنهاية الأسبوع المقبل.
وفيما يخص موعد اختيار النواب المعينين وموعد انعقاد المجلس، أكد القائم بأعمال الأمين العام، أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي سيدعو المجلس للانعقاد بجانب اختيار النواب المعينين والمقدرين بـ100 نائب خلال الأيام القليلة المقبلة.
يأتي ذلك، بينما واصلت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ تحركاتها لاستقبال أعضاء المجلس الجديد، من خلال عقد عدد من الاجتماعًا ت التي تمت خلال الساعات القليلة السابقة، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد- وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمود إسماعيل ـ القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ـوممثليّن عن وزارة المالية، فضلًا عن أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.
وراجعت اللجنة الموقف التنفيذي لمقرراتها الصادرة بالجلسات السابقة في شأن تجهيزات مبنى مجلس الشيوخ وملحقاته، والمهمات ذات الصلة، الاعتمادات المالية اللازمة لكل ذلك، لضمان انطلاق أعماله فور اكتمال نصاب أعضائه.
ووافقت خلال اجتماعها الخميس الماضي على نقل جميع موظفي مجلس النواب الذين تقدموا بطلبات نقل مستوفاة إلى مجلس الشيوخ، ممن تنطبق عليهم الشروط، ووفقًا للمحددات المقررة قانونًا، بعد أن استبعدت المتقدمين بطلبات عدول عن النقل، المستوفاة للشروط أيضًا.
الجدير بالذكر ان لجنة الشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ تولت حصر الاصول و استكمال الاجراءات حيث تم تشكيلها بموجب المادة الثالثة من مواد القانون 141 لسنة 2020 بإصدار مجلس الشيوخ و التي نصت على إنشاء لجنة للشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ مشكلة برئاسة وزير شئون المجالس النيابية وعضوية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار صالح الشيخ والمستشارمحمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب وممثل لوزارة المالية، وبمجرد صدور القانون بدأت اللجنة عملها فورا وعقدت اجتماعاتها.