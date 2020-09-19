حمدالله: أحلم بقيادة النصر لنهائي دوري أبطال آسيا

وسجل عبدالله مادو (32) وحمدالله (41) هدفي الفوز لصالح النصر.

وحافظ النصر على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 8 نقاط للسد و3 لسيباهان ونقطة للعين، حيث ضمن الفريق السعودي التأهل إلى دور الـ16، في حين يتنافس السد مع سيباهان على البطاقة الثانية.

وتحدث حمدالله في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "المباراة كانت صعبة، خاصة وأننا فزنا في المباراة الماضية على سيباهان، وبالتالي كانوا يريدون التعويض".





وتابع: "أشكر كل زملائي على ما قدموه في المباراة وعلى الروح القتالية، لنتمكن من تحقيق الفوز الثاني في ثلاثة أيام.. الأهداف التي أسجلها هي نتيجة مجهود جماعي للفريق، وأعد أن نواصل أقصى جهدنا".





وواصل: "خلال فترة التوقف لكورونا ارتحت أسبوع واحد فقط، ولم أتوقف عن التدريب، ولم أضع الوقت واجتهدت كثيرًا، وأحمد الله أن هذا الاجتهاد آتى ثمارة من خلال تسجيل الأهداف".





وأضاف: "طموحاتي عالية جدًا، لأنني ألعب في نادٍ كبير، وأنا أتعامل مع كل مباراة بالتدريج، وطموحي الأساسي ككل أفراد نادي النصر، هو بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا".





وعن تصدره ترتيب الهدافين علق قائلًا: ":أنا لا أتابع الإحصائيات، ولا أعرف من يتصدر، لعبت اليوم من أجل الفوز مع الفريق، لأنني أريد الذهاب بعيدًا مع النادي، وبعد ذلك الجوائز الفردية تأتي وحدها".