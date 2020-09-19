AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نادي العياط: بعض اللاعبين منقطعون عن التدريبات وسيتم تقديم شكوى ضدهم في اتحاد الكرة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:16 ص
فريق العياط
فريق العياط
Advertisements
عبدالله هشام
أكد محمد سلطان عضو مجلس إدارة نادى العياط الرياضى، أن غالبية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم انقطعوا عن التدريبات الفترة الماضية استعدادا لعودة منافسات دوري القسم الثالث . 
وأضاف سلطان في تصريحات خاصة لصدي البلد : بعض اللاعبين امتنعوا عن حضور التدريبات لاتفاقهم مع فرق جديدة استعدادا للانضمام لهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد انتهاء عقودهم مع نادي العياط . 

وأكمل : كيف اصرف مرتبات اللاعبين منقطعين عن التدريبات والفريق يستعد لعودة منافسات دورى القسم الثالث وبالتالي فإننا نحاول بكل الطرق دفع الرواتب والعقود اللاعبين المنتظمين معنا . 

واختتم عضو مجلس الإدارة تصريحاته قائلا: سيتقدم نادي العياط بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد اللاعبين المنقطعين عن التدريبات .

ويحتل العياط المركز التاسع في جدول ترتيب المجموعة الخامسة "الجيزة" برصيد 25 نقطة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادًا لاستكمال الدورى.. الترسانة يقرر إجراء مسحات كورونا لـ اللاعبين والجهاز الفني

غزل المحلة : اتحاد الكرة يتكفل بعمل مسحات كورونا ..وعودة التدريبات بعد العيد

هاني العقبي: اللجنة الخماسية "نسيت" دورى القسم الثالث

أزمة بين نائب رئيس اتحاد الكرة وأندية القسم الثاني قبل عودة الدوري .. تفاصيل

استعدادات الألومنيوم لعودة الدورى بالمظاليم

فوزي وفهيم يقودان تدريبات المريخ بعد رحيل أحمد العجوز لـ الإسماعيلي

ترشيحاتنا

الظهور الأول لـ رضا عبدالعال.. طنطا يستدرج نادي مصر في لقاء الجريحين بالدوري

حكم أدء صلاة العصر مع الجماعة بنية الظهر.. دار الإفتاء توضح

مصر قامت باستخدامه.. أستاذ جهاز هضمي يوضح الحل الأفضل من اللقاح للوقاية من كورونا

أخبار التوك شو.. حقيقة مظاهرة السويس.. الباز يكشف ثروات المقاول الهارب محمد علي.. ولجنة مكافحة كورونا: مصر بها نوعان من الفيروس

مصير تسليم درع الدوري رقم 42 لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يجيب

عرض جبار.. اشتري آيفون 7 بلس بـ 4400 جنيه فقط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها.. 10 صور تكشف عن أناقة ابنة ماجد المصري

تعرف على تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

بعد فيضانات السودان.. كيف نجت مدينة مروى الملكية وأهراماتها من الغرق؟