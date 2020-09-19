مياه الشرب بالإسكندرية: تحديث الاعتماد العالمي من مواصفة الأيزو للجودة ومراقبة الإنتاج

وفى هذا السياق، أعلن المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن المعامل المركزية والإدارة العامة للجودة بالشركة، حصلت على الإصدار الحديث من مواصفة الايزو 2017/ 17025 وذلك بعد اجتيازها مراجعة المجلس الوطني للاعتماد "ايجاك" بعدد مؤشرات مضاعف "83 مؤشر".









وأوضح أن تحديث هذا الاعتماد وزيادة المؤشرات بمثابة دليل على دقة القياس وكفاءة العاملين والتطوير المستمر وأيضا للجهود المبذولة والدءوبة للوصول لأعلى معدلات الجودة لمياه الشرب.





وأشار إلى أن اعتماد الأيزو 2017 /17025 اعتماد عالمي يمنح المعامل وثيقة دليل على كفاءة ودقة القياس والقدرة على إصدار تقارير ونتائج موثوقة حيث تعد هذه المواصفة القياسية الأكثر لكل مختبرات الاختيار والمعايرة.





وهنأ رئيس شركة مياه الإسكندرية العاملين بقطاع المعامل على مجهودهم وحرصهم على تطوير الأداء ما يعود لصالح المواطن.