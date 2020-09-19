استشارى باطنة: مصر استطاعت في الفترة السابقة تقليل أعداد إصابات ووفيات كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس، إنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية قام بعدد كبير من المبادرات، ومنها مبادرة 100 مليون صحة والتى تم بها القضاء على فيروس سي.





وأضاف "عقبة" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من خلال تلك المبادرة تم بالفعل القضاء على فيروس سي، موضحا أنه لم يعد هناك مرضى يعانون من مشكلة الفيروس.





وتابع أن المبادرة قامت بعلاج المشاكل الصحية الأخرى التى كانت موجودة فى مصر، مثل قوائم الإنتظار والجراحات الدقيقة، إلى جانب علاج الأطفال من الأنيميا وقصر القامة، بالإضافة إلى البحث عن مشكلة سرطان الثدى وضعف السمع.





وتابع أن مبادرة 100 مليون صحة كان لها أثر كبير فى رفع المنظومة الصحية للمواطنين المصريين، لافتا إلى أنها تعتبر من أكبر الإنجازات التى تمت خلال الفترة السابقة.





وأكد أنه مع بداية جائحة كورونا تم صرف مبلغ كبير لمواجهة تلك الجائحة، متابعا أنه ساعد بشكل كبير فى تحسين مستوى المنظومة الصحية و استعدادات لإستقبال المرضى والتعامل مع المرض.





وأفاد أن مصر استطاعت فى الفترة السابقة تقليل أعداد إصابات كورونا والوفيات، مضيفا إلى أن مصر تشارك فى التجارب السريرة للقاح كورونا، حيث أنه يعتبر شيئا جديدا عن مصر.