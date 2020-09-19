آخر سبتمبر.. دورات تدريبية لأطقم التمريض بالوادي الجديد على طرق مواجهة كورونا

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد ، تنظيم دورة تدريبية على الطرق الحديثة في مواجهة ومكافحة انتقال فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19". وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر الجاري.





وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، اليوم السبت، أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية لـ55 ممرض على أحدث الطرق الطبية لمواجهة فيروس كورونا وكل ما هو جديد في مجال الوقاية وطرق العلاج لفيروس كورونا.









وأضاف أن الدورة سيتم تنظيمها عبر برامج تدريب على أعلى مستوى مع التركيز على برامج التأهيل النفسي بحيث يكتسب الثقة الذاتية في النفس بما ينعكس على مستوى الخدمة الطبية وبما يضمن أمنهم وسلامتهم الشخصية، وتعريفهم بعظمة وقدر الدور الوطني الذى ينفذه لخدمة بلدهم ووطنهم وشعبهم والإنسانية بشكل عام، في ظل أنه يواجهون وباءً متفشيًا يهدد حياة البشر وهم خط الدفاع الأول لمواجهة هذا الفيروس.





وأوضح أن الدورة تستهدف تدريب 55 ممرضا وممرضة، بواقع 25 من مركز الداخلة و15 من الفرافرة و15 من مركز بلاط، ويكون التدريب بمقر مستشفى الداخلة العام ولمدة 4 أيام، على أن يتوالى خلال الفترة المقبلة تنفيذ مثل هذه الدورات في باقي مراكز المحافظة الخمسة، وذلك ضمن خطة تنفذها وزارة الصحة لرفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية بشكل مستمر.





وتابع أن الوزارة بقيادة الدكتورة هالة زايد، تدعم المديرية بكافة مستلزمات الوقاية الشخصية لحماية الأطقم الطبية من العدوى الفيروسية.





كانت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت يوم الأحد 23 أغسطس الماضي، عن بدء تنفيذ خطة تدريب حديثة للأطقم الطبية تحسبًا للموجة الثانية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19".