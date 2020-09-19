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فن

في ذكرى رحيل جميل راتب.. حقيقة علاقته بـ جماعة الإخوان

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:21 ص
جميل راتب
جميل راتب
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سعيد فراج
تحل اليوم، السبت 19 سبتمبر، الذكرى السنوية الثانية لرحيل الفنان جميل راتب، الذي غاب عن عالمنا بعد صراع مع المرض وتسبب فى حزن عميق بالوسط الفنى، وفور رحيله خرجت عدة شائعات التصقت باسمه.

وفي مداخلة هاتفية عقب رحيل جميل راتب، قال هاني التهامي، مدير أعماله، إن الفنان الراحل كان شخصا طيبا وبسيطا، قريبا من الناس، محبا لوطنه، مضيفا: «كان خايف على مصر وشعبها ودافع عنها كثيرا وكان يقف بجانب الدولة في أحلك الظروف».

وتابع هاني التهامي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي كمال ماضي ببرنامج «الحياة في مصر» عبر قناة الحياة الفضائية، قائلا: «جميل راتب عمره ما كان إخوان ولا ينتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية، ولكنه صرح بأنه مع خروج الجميع بسلمية للتعبير عن رأيهم، رافضا استخدام العنف».

وأوضح: «الراحل كان كارها للعنف، وكان يفكر في آخر أيامه أن يصبح نباتيا للرفق بالحيوان من وجهة نظره».
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