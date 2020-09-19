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رياضة

مسئول بالكاف ينصف إبراهيم نورالدين فى قرارات مباراة الأهلى والاتحاد السكندري

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:23 ص
إبراهيم نور الدين
إبراهيم نور الدين
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يسري غازي
أكد عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير فى لجنة حكام شمال افريقيا بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف على صحة قرارات ابراهيم نورالدين الحكم الدولى فى مباراة الاهلى والاتحاد التى انتهت بالتعادل السلبي فى الدورى الممتاز.

وتوج المارد الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر  بدرع الدورى الممتاز رقم ٤٢ بعد خسارة الزمالك امام أسوان بهدف دون رد.

وقال عصام عبدالفتاح خلال تواجده فى التحليل الفني للحكام عن جولات الدورى المحلى الأخيرة باحد فنادق القاهرة الكبرى: ان ركلة الجزاء المحتسبة ضد ألاهلى صحيحة وطرد احمد فتحى لاعب الشياطين الحمر صحيح.

اضاف: لا وجود لركلة جزاء لصالح النادى الاهلى وكان يجب على حكم الـ var عدم استدعاء ابراهيم نورالدين لمراجعه الحالة وذلك لسببين، الاول ان الكرة كانت فى طريقها للخروج خارج خط المرمى وكانت زاوية رؤية الحكم وايضا جميع الكاميرات علي الكرة ولا توجد صورة واضحة تثبت وجود مسك فى الاعادة او مكان المسك ان وجد وهل انتهى داخل ام خارج منطقه الجزاء.
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