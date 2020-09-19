مسئول بالكاف ينصف إبراهيم نورالدين فى قرارات مباراة الأهلى والاتحاد السكندري

أكد عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير فى لجنة حكام شمال افريقيا بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف على صحة قرارات ابراهيم نورالدين الحكم الدولى فى مباراة الاهلى والاتحاد التى انتهت بالتعادل السلبي فى الدورى الممتاز.





وتوج المارد الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر بدرع الدورى الممتاز رقم ٤٢ بعد خسارة الزمالك امام أسوان بهدف دون رد.





وقال عصام عبدالفتاح خلال تواجده فى التحليل الفني للحكام عن جولات الدورى المحلى الأخيرة باحد فنادق القاهرة الكبرى: ان ركلة الجزاء المحتسبة ضد ألاهلى صحيحة وطرد احمد فتحى لاعب الشياطين الحمر صحيح.



