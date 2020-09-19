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مدير مركز الثقافة بالجامعة المصرية اليابانية: جامعة إيجست الأولى من نوعها خارج اليابان

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:30 ص
الدكتور عصام حمزة
الدكتور عصام حمزة
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نورهان رأفت
قال الدكتور عصام حمزة، مدير مركز الأداب والثقافة بـ الجامعة المصرية اليابانية، إن جامعة "إيجست " اليابانية، هي الأولى من نوعها التي تنشئ خارج جزر اليابان.

وأضاف الدكتور عصام حمزة، خلال برنامج "صباحنا مصري" ، المذاع على الفضائية المصرية، أن الهدف من إنشاء الجامعة هو تكرار التجربة اليابانية في التعليم بمصر .

وأشار مدير مركز الأداب والثقافة بالجامعة المصرية اليابانية، إلى أن فكرة الجامعة جاءت في البداية كجامعة بحثية ، تضم طلاب الدراسات العليا الذين لا يستطيعون السفر إلى اليابان.

وأوضح "حمزة" ، أن أهم مميزات البرامج التعليمية بالجامعة ، هو إشتراط قضاء الطالب عام دراسي كامل باليابان ، من خلال إشراف أحد الاساتذة المصريين.

وتابع "حمزة" ، أن الجامعة بدأت نشاطها منذ حوالي 10 سنوات، وفتحت أبوابها عام 2017، للالتحاق بالبكالوريوس ، وتضم علوم الهندسة والاتصالات وإدارة الأعمال.
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