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أخبار العالم

الإجمالي 179071 حالة.. إسرائيل تفقد السيطرة على كورونا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:40 ص
إسرائيل تفقد السيطرة
إسرائيل تفقد السيطرة على كورونا
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 5,279 إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك بعد إجراء 57,971 فحصًا، كما أعلنت عن تسجيل 2,385 إصابة وارتفاع الإصابات النشطة في إسرائيل إلى 47,851 إصابة جديدة.
 
ووفقًا للمعطيات، فإن عدد الإصابات الخطيرة ارتفع إلى 581 إصابة من بينهم 158 مريض يستعينون بأجهزة تنفس، وزادت الوفيات 5 حالة وبلغ مجمل عدد الوفيات 1,196 حالة وفاة، وبلغ مجمل الإصابات 179,071 حالة.
 
وعلى صعيد متصل، ارتفع عدد الإصابات في الجيش الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 73 حالة وبلغ مجمل الإصابات 833 إصابة جميعها طفيفة، ويمكث 11,845 جندي في الحجر الصحي.
 
وبدأت إسرائيل من الساعة الـ14:00 اليوم إغلاقًا شاملًا يستمر ثلاثة أسابيع في فترة الأعياد اليهودية والذي فرضت خلاله عدد من القيود على الحركة للحد من انتشار فيروس كورونا الذي سجل خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في إسرائيل.
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