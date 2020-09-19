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برلمان

برلماني يطالب بتعميم معارض "أهلا مدارس" بجميع محافظات الجمهورية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:38 ص
معارض أهلا مدارس
معارض "أهلا مدارس"
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فريدة محمد
طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعميم معارض أهلا مدارس بكافة محافظات الجمهورية، حتى يتمكن جميع أولياء الأمور من الاستفادة من هذه المعارض والتي تقدم أسعارا مخفضة للأدوات المدرسية. 

وأكد النائب في بيان صحفي له اليوم، أن معارض أهلا مدارس تشهد إقبالا كبيرا من الأهالي، وأحيانا ينتقل البعض من محافظة إلى أخرى من أجل الاستفادة من الأسعار المقدمة، متابعا: على وزارة التموين إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين.

ولفت جون طلعت، إلى أن المعرض حقق نجاحا في السنوات الماضية لذا فإن تعميمه أصبح ضرورة، خصوصا وأن أولياء الأمور ينتظرونه كل عام، مؤكدا أن انتشاره في جميع المحافظات إلى جانب أنه يساعد الأهالي إنه أيضا فرصة للباعة وزيادة حركة البيع.

على جانب آخر، دعا عضو مجلس النواب، إلى أهمية مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء فترة عمل المعارض حرصا على عدم انتشار العدوى، لاسيما وأن هذه المعارض تشهد إقبالا وزحاما شديدا.
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