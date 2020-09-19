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رياضة

عن حكام المهرجانات.. عزب حجاج يكشف تفاصيل أزمة ملعب الساحل

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:52 ص
عزب حجاج
عزب حجاج
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يسري غازي
كشف الدكتور عزب حجاج مدير لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة، عن حقيقة حكام المهرجانات الذين قاموا بالرقص عقب الانتهاء من إدارتهم إحدى المباريات في ملعب الساحل.

وظهر مجموعة من الأشخاص مرتدين زى الحكام في ملاعب الساحل، يحتفلون على طريقتهم الخاصة ويرقصون على أغاني المهرجانات داخل ملعب الساحل، بعد انتهاء إحدى المباريات التابعة الى إحدى الأكاديميات الخاصة.

وقال الدكتور عزب حجاج فى تصريحات خاصة لصدى البلد: راقصو المهرجانات الذين ظهروا فى أحد مقاطع الفيديو مرتدين زى الحكام، تبين أنهم ليسوا حكام ومستغلين ملابس الحكام فى أحد المباريات التى أقيمت فى ملعب الساحل.

وأضاف: تواصلت لجنة الحكام مع مدير ملعب الساحل الذى نفى تماما علمه بأنهم ليسوا حكاما وانهم مجرد أشخاص عاديين قاموا بارتداء ملابس خاصة بقضاة الملاعب لإدارة إحدى المباريات التابعة لاحد الأكاديميات الخاصة.

وأشار إلى أن مدير ملغب الساحل أكد ان الفيديو  الذى ظهر فيه حكام راقصوا المهرجانات قديم وجرى منذ شهر مضى.

وأوضح عزب حجاج أن لجنة الحكام حريصة كل الحرص على هيبة قضاة الملاعب والمظهر العام مشددا على انه لن يتم السماح لاحد بالخروج عن النص مشيرا إلى أن أية تجاوزات سوف تواجه بكل حزم وصرامة.
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