ليست المرة الأولى.. عضو بـ القومي للأمومة والطفولة: تلقينا أكثر من بلاغ ضد أحمد حسن وزينب

أكدت إيمان محمد، عضو المجلس القومي للأمومة الطفولة، أنها ليست المرة الأولى ، التي يتلقى فيها المركز بلاغات ضد أحمد حسن وزينب بشأن تعاملهم مع طفلتهم.
وأوضحت عضو المجلس القومي للأمومة والطفولة، خلال برنامج "صباح الورد" ، المذاع على فضائية تن، أن اليوتيوبرز أحمد حسن وزينب ، يتعمدون استخدام طفلتهم من أجل التربح وتحقيق المكاسب .
وأضافت "إيمان محمد"، أن نشر صورة مع طفلتي ليس فيه ضرر، ولكن الفيديو الخاص بـ "اليوتيوبرز" الشهير أحمد حسن وزوجته مع طفلتهما، لايوجد فيه إلا ترويع الطفلة وتصويرها بهدف تزويد المشاهدات والربح.
وأشارت "محمد" ، إلي أن الفرق واضح بين ترويع طفلة بهدف الربح، ونشر فيديو لطفلة مع والديها، موضحة أن السوشيال ميديا كانت عامل مساعد فقط ، نظرا لوجود من ينشر فعل إيجابي يساعد به غيره ، بالإضافة إلى أنه يتم عمل مبادرات إيجابية لمساعدة الكثير عن طريق السوشيال ميديا.