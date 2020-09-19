ليست المرة الأولى.. عضو بـ القومي للأمومة والطفولة: تلقينا أكثر من بلاغ ضد أحمد حسن وزينب

أكدت إيمان محمد، عضو المجلس القومي للأمومة الطفولة ، أنها ليست المرة الأولى ، التي يتلقى فيها المركز بلاغات ضد أحمد حسن وزينب بشأن تعاملهم مع طفلتهم.





وأوضحت عضو المجلس القومي للأمومة والطفولة، خلال برنامج "صباح الورد" ، المذاع على فضائية تن، أن اليوتيوبرز أحمد حسن وزينب ، يتعمدون استخدام طفلتهم من أجل التربح وتحقيق المكاسب .





وأضافت "إيمان محمد"، أن نشر صورة مع طفلتي ليس فيه ضرر ، ولكن الفيديو الخاص بـ "اليوتيوبرز" الشهير أحمد حسن وزوجته مع طفلتهما، لايوجد فيه إلا ترويع الطفلة وتصويرها بهدف تزويد المشاهدات والربح.





وأشارت "محمد" ، إلي أن الفرق واضح بين ترويع طفلة بهدف الربح، ونشر فيديو لطفلة مع والديها، موضحة أن السوشيال ميديا كانت عامل مساعد فقط ، نظرا لوجود من ينشر فعل إيجابي يساعد به غيره ، بالإضافة إلى أنه يتم عمل مبادرات إيجابية لمساعدة الكثير عن طريق السوشيال ميديا.