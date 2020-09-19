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بتكلفة 300 مليون جنيه.. محطة معالجة مياه صرف صحي الحبيل.. إنجاز مهم بالأقصر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:46 ص
اللواء محمد يحيي،
اللواء محمد يحيي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر
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هاجر إبراهيم
قال اللواء محمد يحيي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، إنه فى إطار سعى الدولة لتوفير خدمة الصرف الصحى لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية بشكل عام وعلى مستوى محافظة الأقصر بوجه خاص، مشيرا إلى أنه الأن يتم التشغيل التجريبي لمشروع  توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحبيل.

وأضاف "يحيي" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشروع يقوم بإستقبال مياه الصرف الصحى من مركزى الأقصر البياضية بإجمالى 300 ألف مواطن، موضحا أنه يقوم برفع طاقة المحطة الموجودة من 29 ألف متر مكعب إلى 65 ألف متر مكعب.

وتابع أنه يضيف 36 ألف متر مكعب معالجة مياه صرف صحى فى اليوم، لافتا إلى أنه يؤدى إلى استيعاب كافة المشروعات التى تتم كمشروعات صرف صحي لمدينة الأقصر والبياضية.

وأكد أن تكلفة المشروع حوالى 300 مليون جنيه بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية والتعاون الدولى، متابعا أنه يتم حاليا التشغيل التجريبي له حاليا.
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