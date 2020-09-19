رئيس جهاز العاشر من رمضان: توفير قطع أراض للإسكان الاجتماعي.. وهذا موعد المرحلة الأخيرة

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إن حي الأندلس بالمدينة تم بناؤه على أحدث طراز، مشيرا إلى أنه يتكون من 569 عمارة و11 ألفا و380 وحدة سكنية كاملة المرافق والوحدات السكنية.





وأضاف "شاهين"، أثناء لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم تجهيز 4000 وحدة سكنية هذا الشهر.





وتابع أن آخر فترة تنفيذ بحى الأندلس ستكون المرحلة الثالثة لعام 2020، لافتا إلى أن مدينة العاشر من رمضان تحظى بنصيب الأسد فى الإسكان الاجتماعى، حيث إنها تتكون من 57 ألف وحدة، وتم تنفيذ 42 ألف وحدة منها.





وأكد أن هناك قطع أراضى إسكان اجتماعى للأهالى وهناك إسكان متميز وأكثر تميزا، متابعا أن موقع المتميز للمدينة جعل التوجهات السياسية بمراعاة البعد السكنى، حيث إنها المنطقة الصناعية الأولى على مستوى الشرق الأوسط.





وأفاد بأنه جارٍ ترفيق وإنشاء منطقة صناعية توازى المنطقة الصناعية الأولى الموجودة حاليا بالفعل، مضيفا أنه في الفترة القادمة ستتم مضاعفة عدد المصانع.



