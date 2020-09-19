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توك شو

مستشار منظمة الصحة يشدد على حتمية عودة الحياة لطبيعتها في ظل إجراءات احترازية مشددة.. فيديو

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:37 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، رئيس الاتحاد العالمي للكبد سابقا، إن أرقام إصابات كورونا على مستوى العالم ما زالت مزعجة في بعض البلدان، لافتا إلى أنها متواجدة بنسبة عالية جدا، خاصة في أمريكا، روسيا، الهند وأمريكا الجنوبية. 

وأضاف جمال عصمت، عبر سكايب في برنامج"صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن يوجد الكثير من البلاد لم تقل النسبة بها بعد شهور طويلة من الإصابة، مشيرا إلى أن الموجة الأولى ما زالت مستمرة في إيران وأمريكا.

وأكد "عصمت"، أن ما بعد الكورونا ليس كما قبل الكورونا، قائلا "أنا آسف هقول للناس غالبا أن الوضع دا هيستمر حتى 2022"، سوف نواجه حالات إصابة، بالرغم من تلك الأبحاث التي تقوم على التطعيم، نظرا لسرعة إنتشار الفيروس .

وأشار "مستشار منظمة الصحة العالمية"، إلى أن توقع استمرار الفيروس حتى 2022 بناء على تصور منظمة الصحة العالمية القائمة على معدل انتشار الفيروس ونسبة الإصابات أيضا، مؤكدا أن أهم شيء حاليا الوقاية، نظرا لتغير الفيروس لذاته بالتدريج، إضافة إلى زيادة أعراضه، موضحا وجود آلام في المفاصل لفترة طويلة بعد الشفاء من الفيروس.

وتابع أن التطعيم حتى الآن لم يكن ناجح بالرغم من تجارب مصر القائمة على التطعيم، وحتى حين نجاح التطعيم لن نستطيع الوصول لكفاءة التطعيم، لم نعرف التحور التي سوف يصل له الفيروس.
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