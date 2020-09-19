نشروا الواقعة على فيس بوك.. ضبط طرفى مشاجرة بإحدى أسواق العاشر من رمضان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص "سماك واثنين بائعى خضراوات لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، لقيامهم بمنع اثنين من بائعى الخضراوات من الوقوف بإحدى الأسواق بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.



وقام أحد الأشخاص من الطرف الأول بفك أحد العروق الخشبية الخاصة بفرش الخضراوات الخاصة بالطرف الثانى، وإلقائها في منتصف الطريق المقابل للسوق وإشعال النيران فيها وبإطار كاوتش، وقيام أحدهم بتصوير الواقعة ونشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".



وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة لمحل الواقعة حيث تمكنت من السيطرة على الموقف وإخماد النيران وتم ضبط (8) أشخاص من بينهم 3 سيدات بحوزتهم (أسلحة نارية وبيضاء وكمية من الذخائر) لقيامهم بإشعال النيران بالطريق.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

