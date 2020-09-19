محافظ الجيزة يتابع تلقى طلبات التصالح بأبو النمرس والبدرشين

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على متابعه اجراءات تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بمدرستي أحمد عرابي وابو ظبي الاعدادية والتي تم تجهيزهم لاستقبال طلبات مواطني مراكز ابو النمرس و البدرشين .





وأوضح محافظ الجيزة ان المحافظة تسعى لتقليل المدة الزمنية التي يقضيها المواطن لتقديم طلب التصالح للوحدة المحلية وتطبيقًا للإجراءات الإحترازية وتحقيق التباعد الإجتماعي بين المواطنين حفاظًا علي سلامتهم في ظل الكثافة الكبيرة التي تشهدها المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمه المواطنين لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء .





وأشار محافظ الجيزة انه تم وضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح ورسوم الفحص وتطبيق قرار التخفيض طبقًا للقيم الواردة بقرارات المحافظة كما وجه بتخصيص موظفين بكل مدرسة من المدارس التى تم تجهيزها للرد على استفسارات المواطنين لتسهيل الاجراءات عليهم مشددًا على التعامل الجيد مع المواطنين وسرعه انجاز طلباتهم.





وخلال الجولة شدد المحافظ على رؤساء مراكز ابو النمرس والحوامدية و البدرشين بالتواجد على مدار اليوم بمدارس تلقى طلبات التصالح لإزاله اى معوقات تواجه المواطنين والرد على استفساراتهم .

كما حرص المحافظ على الاستماع الى اراء المواطنين وابرز المعوقات التى تواجهم ونسب التخفيض التى تم اقرارها .

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء مراكز البدرشين والحوامدية وابو النمرس .