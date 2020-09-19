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حوادث

ضبط 1618 سائق نقل جماعي لعدم التزامهم بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:38 م
ضبط 1618 سائق نقل
ضبط 1618 سائق نقل جماعى لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامات
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (1618) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

جار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

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