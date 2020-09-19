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اقتصاد

أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 19 سبتمبر 2020 .. تعرف عليها

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:35 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 19-9-2020 فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.


وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.18  جنيه للشراء .

 4.21  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.09  جنيه للشراء.

4.21  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.09   جنيه للشراء.

4.21   جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 

4.12   جنيه للشراء.

4.27  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.10  جنيه للشراء

4.21  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.09   جنيه للشراء.

4.21   جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
 

4.16  جنيه للشراء.

4.21  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 

 4.11  جنيه للشراء

4.21  جنيه للبيع.

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