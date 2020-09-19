أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 19 سبتمبر 2020 .. تعرف عليها

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 19-9-2020 فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.





وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



