شركة المترو للتشغيل: وزارة النقل تتابع بشكل يومي فكرة التذكرة الموحدة

قال المهندس إيهاب فهيم، نائب رئيس شركة المترو للتشغيل، إن محطة عدلى منصور تعتبر اليوم من المحطات التى تتنفس فى مصر والشرق الأوسط لأول مرة، مشيرا إلى أنها تعتبر محطة مجمع نقل جماعى سككى فى مصر كلها.









وأضاف "فهيم"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن محطة مترو الأنفاق تعتبر جزءا من المجمع الخاص بالمجمع، موضحا أن هناك محطة القطار الكهربائي ومحطة سكة حديد قطار السويس.









وأوضح أن اليوم العميل والراكب فى المحطة يستطيع تخطيط رحلته لأى مكان بعد اكتمال المجمع بمنتهى اليسر والسهولة، بالتزامن مع الفكرة الجميلة التى تتبناها وزارة النقل ويتابعها بشكل يومى وهى فكرة التذكرة الموحدة.









وأكد أن التذكرة الموحدة تجعل الراكب يستطيع تخطيط رحلته بمنتهى اليسر والسهولة من أى نقطة لأى نقطة فى محيط العاصمة، والتي تكبر بوجود العاصمة الإدارية والمشروعات والمدن الجديدة التي تم إنشاؤها.