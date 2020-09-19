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برلمان

الرئيس يعدل التعريفة الجمركية دون الرجوع للبرلمان.. القانون يوضح السلطات

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:54 م
الرئيس السيسى في
الرئيس السيسى في البرلمان
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أحمد أيمن
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الجمعة، القرار رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

وتتضمن التعديلات ان تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة ايهما أقل على ما يُستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

بدوره أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن جميع المنافذ الجمركية بالمطارات والموانئ، بدأت صباح الجمعة فى تطبيق القرار الجمهورى بقانون رقم 549 لسنة 2020 الخاص، بتعديل التعريفه الجمركية.  

هل خالف الرئيس القانون بتعديل التعريفة الجمركية دون الرجوع للبرلمان؟ الإجابة لا، حيث نص قانون الجمارك الجديد القانون في مادته الثانية عشر على أن تكون لقرارات رئيس الجمهورية بتحديد التعريفة الجمركية وتعديلها، قوة النفاذ، مع وجوب عرضها على السلطة التشريعية 
في دورتها القائمة فور نفاذها، وإلا ففي أول دور انعقاد لها.

وإذا لم تقرها هذه السلطة زال ما كان لها من قوة وإن بقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية، والمقصود من هذا النص هو تحقيق سرعة إصدار القرارات المشار إليها دون الإخلال بعرضها على السلطة التشريعية؛ حيث يستمد هذا سنده من طبيعة الضرائب الجمركية والاعتبارات التي تكتنف غرضها ودواعي تعديلها.

وأصدر الرئيس قراره نظرا لانتهاء دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان ووجود فترة فراغ تشريعي لحين عودة انعقاد البرلمان في مطلع الشهر المقبل أو لحين انعقاد البرلمان القادم 2021. 

وتناولت هذه المادة (12) البضائع المعدة للتصدير بحكم خاص يتفق مع إجراءاتها؛ إذ جرت العادة على السير في الإجراءات الخاصة بها مع دفع مبالغ لحساب الضريبة التي تستحق عنها قبل دخولها كاملةً إلى الدائرة الجمركية، ولذا نصت المادة على إخضاع الجزء الذي لم يدخل من البضاعة المعدة للتصدير للتعريفة النافذة وقت دخوله على أساس أن الواقعة المنشئة للضريبة والمحددة لسعرها هي دخول البضاعة الدائرة الجمركية لتصديرها.
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