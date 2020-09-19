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محافظات

25 موقعا بمحافظة مطروح لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض المزمنة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:09 م
مبادرة رئيس الجمهورية
مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض المزمنة
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ايمن محمود
اعلن الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح تحديد 25 موقع لمبادرة رئيس الجمهورية  للكشف عن الأمراض المزمنة.


واضاف انه تم تحديد ١٥ موقع ثابت و١٠ مواقع متحركة ليتم تغطية كافة مدن المحافظة الثمانية بقراها ونجوعها .

وأشار إلى ان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أطلق أمس إشارة البدء للمبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة من قرية ٢٧بنجر السكر بمدينة الحمام.

واوضح انه من المقرر ان يستمر العمل بالمبادرة حتي 31 ديسمبر من  العام الحالي، لافتا إلى ان المرحلة العمرية المستهدفة من سن ٤٠ سنة فأكثر.

واكد ان الكشف يشمل أيضا مرضي الأمراض المزمنة المسجلين علي قاعدة بيانات الوزارة من سن ١٨ سنة الي ٤0 سنة، مضيفا أنه يتم الفحص وتحويل الحالات لتلقي الخدمة مجانا.
25 موقعا بمحافظة مطروح لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض المزمنة
25 موقعا بمحافظة مطروح لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض المزمنة
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