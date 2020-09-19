25 موقعا بمحافظة مطروح لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض المزمنة

اعلن الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح تحديد 25 موقع لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض المزمنة.









واضاف انه تم تحديد ١٥ موقع ثابت و١٠ مواقع متحركة ليتم تغطية كافة مدن المحافظة الثمانية بقراها ونجوعها .





وأشار إلى ان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أطلق أمس إشارة البدء للمبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة من قرية ٢٧بنجر السكر بمدينة الحمام.





واوضح انه من المقرر ان يستمر العمل بالمبادرة حتي 31 ديسمبر من العام الحالي، لافتا إلى ان المرحلة العمرية المستهدفة من سن ٤٠ سنة فأكثر.



