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فن

في ذكرى رحيل جميل راتب.. ماذا قال عن جمال عبد الناصر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:53 م
جميل راتب - جمال
جميل راتب - جمال عبد الناصر
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محمد نحلة
تحل اليوم، السبت 19 سبتمبر، الذكرى السنوية الثانية لرحيل الفنان جميل راتب، الذي غاب عن عالمنا بعد صراع مع المرض ، وتسبب فى حزن عميق بالوسط الفنى، وقدم عدة أعمال فنية ستظل فى وجدان المشاهد العربى والمصرى وترك رصيدا كبيرا لجمهوره. 

وقال السيناريست كرم النجار، في لقاء متلفز مع الإعلامي كمال ماضي ببرنامج «الحياة في مصر» عبر قناة "الحياة" الفضائية، إن الفنان الراحل جميل راتب كان مؤمنا بالفكر الاشتراكي، وكان عضوا في الحزب الشيوعي بفرنسا.

وأضاف كرم النجار، في حواره قائلا: «جميل راتب قال لي أثناء تواجده في المستشفى، إنه يرغب في جمع كل أمواله التي جمعها طوال حياته من أجل تشييد تمثال للرئيس الراحل جمال عبد الناصر لأنه كان مؤمنا بفكره وسياسته».

وتابع: «جميل راتب كان ليبراليا، وكان مهتما بمبدأ مساعدة الفقراء، وكان يعطي "بقشيش" لجميع العاملين معه بجميع أعماله الفنية في الخفاء».
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