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محافظات

المشاط والسفير الأمريكى يتفقدان محطة المحاصيل البستانية في إسنا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:23 م
صدى البلد
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شمس يونس
تفقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط وبرفقتها السفير الأمريكي جوناثان كوهين صباح اليوم، السبت، محطة الشهيد اللواء "ماجد صالح" للفرز والتعبئة بالمحافظة، بمركز إسنا جنوب الأقصر والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.


رافقه خلال الزيارة الدكتور أشرف موافي، سكرتير عام محافظ الأقصر، والمهندس محمد سيد سليمان، رئيس مدينة إسنا، في جولة للتعرف على أنشطة المحطة المدعومة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.


ويعد مركز خدمة المحاصيل البستانية (محطة الشهيد اللواء ماجد صالح) بمركز إسنا جنوب الأقصر والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، هو أول مركز تعبئة وتخزين مصمم لصغار المزارعين بالمحافظة.



ويوفر وحدات حديثة للمعالجة والتخزين لمساعدة صغار المزارعين على تلبية متطلبات السوق، وذلك بالتعاون مع "الغذاء للمستقبل - مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري"، وهو المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
المشاط والسفير الأمريكى يتفقدان محطة المحاصيل البستانية في إسنا
المشاط والسفير الأمريكى يتفقدان محطة المحاصيل البستانية في إسنا
المشاط والسفير الأمريكى يتفقدان محطة المحاصيل البستانية في إسنا
المشاط والسفير الأمريكى يتفقدان محطة المحاصيل البستانية في إسنا
المشاط والسفير الأمريكى يتفقدان محطة المحاصيل البستانية في إسنا
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