المشاط والسفير الأمريكى يتفقدان محطة المحاصيل البستانية في إسنا

تفقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط وبرفقتها السفير الأمريكي جوناثان كوهين صباح اليوم، السبت، محطة الشهيد اللواء "ماجد صالح" للفرز والتعبئة بالمحافظة، بمركز إسنا جنوب الأقصر والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.









رافقه خلال الزيارة الدكتور أشرف موافي، سكرتير عام محافظ الأقصر، والمهندس محمد سيد سليمان، رئيس مدينة إسنا، في جولة للتعرف على أنشطة المحطة المدعومة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.









ويعد مركز خدمة المحاصيل البستانية (محطة الشهيد اللواء ماجد صالح) بمركز إسنا جنوب الأقصر والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، هو أول مركز تعبئة وتخزين مصمم لصغار المزارعين بالمحافظة.











