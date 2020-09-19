انتشال جثة شاب طافية على مياه شاطئ رأس البر

على الفور تم إخطار شرطة النجدة .

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة راس البر برئاسة الرائد كريم الشهاوى رئيس مباحث راس البر والقوة المرافقة له ، وتم العثور على جثة شاب لقي مصرعه غرقا في البحر ، من سمنود، ويبلغ من العمر 21 سنة، بشاطئ 51 برأس البر.