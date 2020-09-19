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حوادث

انتشال جثة شاب طافية على مياه شاطئ رأس البر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:39 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
فوجئ سكان منطقة شاطئ 51 براس البر بمحافظة دمياط بطفو جثة شاب على الشاطئ ،لقد لقى مصرعه غرقا بشاطئ رأس البر.
على الفور تم إخطار شرطة النجدة .

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة راس البر برئاسة الرائد كريم الشهاوى رئيس مباحث راس البر والقوة المرافقة له ، وتم العثور على جثة شاب لقي مصرعه غرقا في البحر ، من سمنود، ويبلغ من العمر 21 سنة، بشاطئ 51 برأس البر.

وتبين أن الشاب الغريق نزل البحر فجر السبت، وتم العثور على الجثمان، وتم انتشال جثمانه ونقلة الى المستشفى.

كما تم إخطار ذويه لاستلام جثمانه واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به وتم تحرير محضر بالواقعة ،للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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