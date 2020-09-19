AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كيلو ونصف من مخدري الحشيش والهيروين بالغربية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:52 م
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا بطنطا فى محافظة الغربية، اليوم السبت، من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كيلو ونصف الكيلو من مخدري الحشيش والهيروين، بقصد الاتجار.


تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا بتمكن الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 6 طرب من مخدر الحشيش وزنت 1,400 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 110 جرامات، ومبلغ مالى، و3 هواتف محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحوزتهم للمخدرات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالى من متحصلات البيع، وحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة للتحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 115 طربة حشيش فى الإسكندرية

قبل ترويجها في العيد.. ضبط كمية من الحشيش بالإسماعيلية

ضبط 32 طربة حشيش وأفيون بحوزة 4 عاطلين بالإسماعيلية

سقوط شقيقين يتاجران فى الحشيش والهيروين بالمقطم

ضبط 24 طربة حشيش قبل ترويجها بالغربية

حبس شقيقين لاتجارهما في الحشيش والهيروين بالمقطم

ترشيحاتنا

به عصارة سامة ويعالج الأمراض المزمنة.. حكاية نبات العشار المنجاوي المحير

من الجيم.. منة فضالى تستعرض رشاقتها فى أحدث ظهور

تخفيض جديد في أسعار سوزوكي ألتو suzuki alto يجعلها أرخص سيارة في مصر.. صور

الله يهنيكم بالسيسي.. رسالة مؤثرة من إعلامية كويتية للشعب المصري

محمد مكاوى يتعرض لحادث سير مروع..وينشر الصور الأولى بعد نجاته

وزير التعليم ينفي تأجيل العام الدراسي الجديد.. ويؤكد: سينطلق 17 أكتوبر

AdvertisementS

«لحقوهم قبل الدخلة».. القصة الكاملة لإحباط زواج طفلين في سوهاج

صور تفضح طبيبا مصريا فبرك قصة علاجه لدجاجة.. العملية في البرازيل والسبب الحقيقي لعلاجها

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بالسماح بإقامة الأفراح والمؤتمرات والمعارض

في ذكرى رحيل جميل راتب.. تعرف على جنسيته وديانته الحقيقية

الرئيس يتابعه باستمرار.. توسعة الدائري مشروع عملاق يواجه ٧ تحديات.. تفاصيل

باعوا الامتحانات وابتزوا الطلاب.. حيثيات الإدارية العليا بعزل أساتذة جامعيين بعين شمس

توفي أثناء الصلاة.. محمود مجدي شاب عشريني سجد ولم يقم في سوهاج

بعد خطوبتها.. 10 صور تكشف عن أناقة ابنة ماجد المصري

بعد قرار اعتزالها الفن.. شاهد.. داليا إبراهيم ترتدي الحجاب

رسائل شاذة وجنس في السيارات ومقاطع إباحية.. قبل الحكم على منار سامي: فتيات التيك توك بين الفيديو والدعارة.. تقرير

مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso أرخص سيارة suv في مصر.. صور

10 و20 جنيها بلاستيك.. تعرف على موعد طبع العملات البلاستيكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها.. 10 صور تكشف عن أناقة ابنة ماجد المصري

تعرف على تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

بعد فيضانات السودان.. كيف نجت مدينة مروى الملكية وأهراماتها من الغرق؟