ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كيلو ونصف من مخدري الحشيش والهيروين بالغربية

تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا بطنطا فى محافظة الغربية، اليوم السبت، من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كيلو ونصف الكيلو من مخدري الحشيش والهيروين، بقصد الاتجار.









تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا بتمكن الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 6 طرب من مخدر الحشيش وزنت 1,400 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 110 جرامات، ومبلغ مالى، و3 هواتف محمول.



