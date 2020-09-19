نائب محافظ المنيا يزور مؤسسة تربية البنات للاطمئنان على مستوى الخدمات والرعاية الشاملة

زار الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا ، مؤسسة تربية البنات بمدينة المنيا، يرافقه ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمتابعة المؤسسة والاطمئنان على مستوى الخدمة والرعاية المقدمة للفتيات المقيمات فيها، وتقديم سبل الدعم والرعاية من أجل حياة كريمة وتوفير الآجواء المناسبة لهن.





وأكد محافظ المنيا على أهمية الدور الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي للارتقاء بمستوى العناية والرعاية الخاصة بالأيتام ودور الرعاية على مستوى المحافظة من خلال خطة ذات أهداف إنسانية في المقام الأول، موضحا أهمية تضافر الجهود حتى يكون الأطفال أداة فاعلة في بناء وتنمية المجتمع، لانهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.





اقرأ المزيد





واستمع نائب المحافظ خلال زيارته إلى شرح حول أنشطة المؤسسة، والدور الذي تقوم به، وكيفية دخول الأطفال وأعمارهم، وتفقد نائب المحافظ خلال الزيارة غرف الإقامة، موجها بالتنسيق بين مديرية التضامن والمحافظة لتجديد الآثاث الخاص بالغرف.



