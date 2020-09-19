نائب محافظ المنيا يزور مؤسسة تربية البنات للاطمئنان على مستوى الخدمات والرعاية الشاملة

زار الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، مؤسسة تربية البنات بمدينة المنيا، يرافقه ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمتابعة المؤسسة والاطمئنان على مستوى الخدمة والرعاية المقدمة للفتيات المقيمات فيها، وتقديم سبل الدعم والرعاية من أجل حياة كريمة وتوفير الآجواء المناسبة لهن.
وأكد محافظ المنيا على أهمية الدور الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي للارتقاء بمستوى العناية والرعاية الخاصة بالأيتام ودور الرعاية على مستوى المحافظة من خلال خطة ذات أهداف إنسانية في المقام الأول، موضحا أهمية تضافر الجهود حتى يكون الأطفال أداة فاعلة في بناء وتنمية المجتمع، لانهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.
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واستمع نائب المحافظ خلال زيارته إلى شرح حول أنشطة المؤسسة، والدور الذي تقوم به، وكيفية دخول الأطفال وأعمارهم، وتفقد نائب المحافظ خلال الزيارة غرف الإقامة، موجها بالتنسيق بين مديرية التضامن والمحافظة لتجديد الآثاث الخاص بالغرف.
كما وجه نائب المحافظ بسرعة التنسيق بين مستشفي التأمين الصحي والتضامن لسرعة إجراء عملية جراحية بالقدم لإحدي الفتيات المقيمات، مع تقديم كافة أوجه الرعاية للمقيمات بالمؤسسة، وتذليل جميع العقبات لتحسين الخدمات المقدمة لهن ومساعدتهن على تحقيق التفوق العلمى، وتثقيفهن وتنمية مواهبهن لإعداد جيل واعي مثقف يشارك في تقدم بلادهم.