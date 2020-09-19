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محافظات

نائب محافظ المنيا يزور مؤسسة تربية البنات للاطمئنان على مستوى الخدمات والرعاية الشاملة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:48 م
صدى البلد
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ايمن رياض
زار الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، مؤسسة تربية البنات بمدينة المنيا، يرافقه ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمتابعة المؤسسة والاطمئنان على مستوى الخدمة والرعاية المقدمة للفتيات المقيمات فيها، وتقديم سبل الدعم والرعاية من أجل حياة كريمة وتوفير الآجواء المناسبة لهن.

وأكد محافظ المنيا على أهمية الدور الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي للارتقاء بمستوى العناية والرعاية الخاصة بالأيتام ودور الرعاية على مستوى المحافظة من خلال خطة ذات أهداف إنسانية في المقام الأول، موضحا أهمية تضافر الجهود حتى يكون الأطفال أداة فاعلة في بناء وتنمية المجتمع، لانهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

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واستمع نائب المحافظ خلال زيارته إلى شرح حول أنشطة المؤسسة، والدور الذي تقوم به، وكيفية دخول الأطفال وأعمارهم، وتفقد نائب المحافظ خلال الزيارة غرف الإقامة، موجها بالتنسيق بين مديرية التضامن والمحافظة لتجديد الآثاث الخاص بالغرف.

كما وجه نائب المحافظ بسرعة التنسيق بين مستشفي التأمين الصحي والتضامن لسرعة إجراء عملية جراحية بالقدم لإحدي الفتيات المقيمات، مع تقديم كافة أوجه الرعاية للمقيمات بالمؤسسة، وتذليل جميع العقبات لتحسين الخدمات المقدمة لهن ومساعدتهن على تحقيق التفوق العلمى، وتثقيفهن وتنمية مواهبهن لإعداد جيل واعي مثقف يشارك في تقدم بلادهم.
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