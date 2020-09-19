AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الزراعة والتعاون الدولي يتفقدان المشروعات الزراعية الممولة من الجهات الدولية بالأقصر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:17 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدى
رافق الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية، والدكتور على حزين، رئيس جهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، نيابة عن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال زيارتها للأقصر لتفقد المشروعات الزراعية الممولة من الجهات الدولية المانحة وبحضور المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.


وقال موسى إن هذه الزيارة جاءت بناءً على دعوة من برنامج الغذاء العالمي لتفقد مشروعات تغير المناخ التي تم تنفيذها بالأقصر، وبدأت الجولة بزيارة المركز التدريبي ومحطة التعبئة والتغليف للحاصلات الزراعية البستانية التصديرية التابعة لجمعية "هيا" بعد إعادة تأهيلهما، ليمتد دورهما للمناطق المحيطة ويساهما في تحسين معيشة صغار المزارعين والمستثمرين، وتم تنفيذهما من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.


وأضاف أنه تم أيضا زيارة مركز الاقصر التنسيقي الذي يعتبر إحدى الأدوات الهامة لتنفيذ أنشطة برنامج الغذاء العالمي في مصر، والذي أنشئ مؤخرا بناءً على اتفاقية وقعها وزير الزراعة مع مركز الغذاء العالمي.


من ناحيته، قال الدكتور على حزين، رئيس جهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، إنه تم زيارة مشروع ترشيد مياه الري بقرية البغدادي ومشروع تجفيف الطماطم الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، حيث يقلل الهادر ويحقق قيمة مضافة ويعظم العائد الاقتصادي من محصول الطماطم.


وأضاف حزين أن محافظات الصعيد تمتاز بإنتاج الطماطم المجففة شمسيا في فصل الشتاء، وقد تم تجهيز مناشر التجفيف بالمعدات اللازمة وكذلك تدريب السيدات والفتيات، بالإضافة إلى ربط المنتجين بالأسواق العالمية وتذليل العقبات التسويقية.


وأشار إلى أن المشروع ساهم فى زيادة قيمة الطماطم المنتجة بنسبة 100%، بالإضافة إلى توفير 200 فرصة عمل فى الموسم للسيدات الريفيات فى صعيد مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزراعة: توقيع برتوكول دولي لخدمة صغار المزارعين ومساعدتهم في تصدير منتجاتهم

عايشين بخيرها .. بروتوكول تعاون لتحسين الممارسات الزراعية الجيدة في المنيا

السفير الأمريكي ومديرة المعونة الأمريكية يتفقدان محطة المحاصيل البستانية بالأقصر..غدا

14 % من الناتج المحلي.. المشاط : الزراعة والريف من أهم قطاعات التنمية المستدامة

لمتابعة المشروعات وبحث فرص الاستثمار| وزيرة التعاون الدولي تصل إلى الأقصر

ترشيحاتنا

عرض جبار.. اشتري آيفون 7 بلس بـ 4400 جنيه فقط

أكد عدم اهتمامه بالشائعات.. فايلر يطمئن مسئولي الأهلي على استمراره مع الفريق

بفستان محتشم.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار في حفل خطوبتها

باعوا الامتحانات وابتزوا الطلاب.. حيثيات الإدارية العليا بعزل أساتذة جامعيين بعين شمس

شاهد.. شابان يلقيان رجلا مسنا في ترعة

به عصارة سامة ويعالج الأمراض المزمنة.. حكاية نبات العشار المنجاوي المحير

AdvertisementS

«لحقوهم قبل الدخلة».. القصة الكاملة لإحباط زواج طفلين في سوهاج

70 فيديو جنسي.. حكاية زوجة كفر الشيخ بعد اتهام زوجها لها بالزنا

صور تفضح طبيبا مصريا فبرك قصة علاجه لدجاجة.. العملية في البرازيل والسبب الحقيقي لعلاجها

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بالسماح بإقامة الأفراح والمؤتمرات والمعارض

توفي أثناء الصلاة.. محمود مجدي شاب عشريني سجد ولم يقم في سوهاج

في ذكرى رحيل جميل راتب.. تعرف على جنسيته وديانته الحقيقية

الرئيس يتابعه باستمرار.. توسعة الدائري مشروع عملاق يواجه ٧ تحديات.. تفاصيل

تأييد حبس "منار سامي" فتاة التيك توك ٣ سنوات بتهمة ممارسة الدعارة

باعوا الامتحانات وابتزوا الطلاب.. حيثيات الإدارية العليا بعزل أساتذة جامعيين بعين شمس

أكد عدم اهتمامه بالشائعات.. فايلر يطمئن مسئولي الأهلي على استمراره مع الفريق

بعد خطوبتها.. 10 صور تكشف عن أناقة ابنة ماجد المصري

بعد قرار اعتزالها الفن.. شاهد.. داليا إبراهيم ترتدي الحجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون ملابس.. سيرين عبد النور تنشر صورة جديدة لـ رضيعها

بعد خطوبتها.. 10 صور تكشف عن أناقة ابنة ماجد المصري

تعرف على تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير