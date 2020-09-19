برلماني: مصر الرقمية قادمة ببدء التحول الرقمي في قطاعي التعليم والصحة

أعرب النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب عن ثقته التامة فى قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة على تحقيق النجاح فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ملف التحول الرقمى؛ مؤكدا أن الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التى حققتها مصر فى جميع انحاء البلاد تؤكد قدرتها على " رقمنة " جميع مؤسساتها والخدمات الجماهيرية التى تقدمها للمواطنين.





وقال " إسماعيل " فى بيان له أصدره اليوم أن الحكومة احسنت صنعا عندما بدأت بملف التحول الرقمى داخل أهم قطاعين فى مصر وهما التعليم والصحة مشيدا ببروتوكول التعاون الخاص بالتطوير المؤسسي والتحول الرقمي للهيئة العامة للرعاية الصحية والذى جاء في إطار استراتيجية الدولة لبناء مجتمع رقمي ودعم كافة قطاعات الدولة وتهيئتها للتحول الرقمي، والتركيز على الهيئة العامة للرعاية الصحية ينطلق من أهميتها باعتبارها أداة الدولة لضبط وتقديم الخدمات الصحية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال العديد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية على مستوى الدولة بما يعكس اهتمام الدولة بدعم قطاع الصحة والارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية وبناء القدرات المؤسسية اللازمة لذلك.



