برلماني: مصر الرقمية قادمة ببدء التحول الرقمي في قطاعي التعليم والصحة

أعرب النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب عن ثقته التامة فى قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة على تحقيق النجاح فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ملف التحول الرقمى؛ مؤكدا أن الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التى حققتها مصر فى جميع انحاء البلاد تؤكد قدرتها على " رقمنة " جميع مؤسساتها والخدمات الجماهيرية التى تقدمها للمواطنين.
وقال " إسماعيل " فى بيان له أصدره اليوم أن الحكومة احسنت صنعا عندما بدأت بملف التحول الرقمى داخل أهم قطاعين فى مصر وهما التعليم والصحة مشيدا ببروتوكول التعاون الخاص بالتطوير المؤسسي والتحول الرقمي للهيئة العامة للرعاية الصحية والذى جاء في إطار استراتيجية الدولة لبناء مجتمع رقمي ودعم كافة قطاعات الدولة وتهيئتها للتحول الرقمي، والتركيز على الهيئة العامة للرعاية الصحية ينطلق من أهميتها باعتبارها أداة الدولة لضبط وتقديم الخدمات الصحية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال العديد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية على مستوى الدولة بما يعكس اهتمام الدولة بدعم قطاع الصحة والارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية وبناء القدرات المؤسسية اللازمة لذلك.
ووجه النائب محمد إسماعيل التحية للقطاع المصرفى المصرى بداية من البنك المركزى المصرى ومرورا بجميع البنوك المصرية الوطنية بصفة عامة والبنك الاهلى المصرى بقيادة هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك وبنك مصر بقيادة محمد الاتربى رئيس مجلس الادارة بصفة خاصة على ما حققه هذا القطاع الواعد والناجح من إنجازات كبيرة فى ملف التحول الرقمى مطالبا من جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء جميع الهيئات والأجهزة الحكومية ورؤساء الشركات بجميع أنواعها اعطاء أكبر اهتمام لملف تطبيق التحول الرقمى بكافة مؤسسات الدولة.