ضربة جديدة لـ الهلال السعودي.. إصابة سالم الدوسري وجيوفينكو بفيروس كورونا

أثبت الفحوصات الطبية إصابة ثنائي فريق الهلال السعودي سالم الدوسري وجيوفينكو بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن مسحة كورونا الأخيرة التي أجراها فريق الهلال السعودية، أثبتت إيجابية عينة سالم الدوسري وجيوفينكو.





وأشارت الصحيفة، إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوف الهلال السعودي وصلوا إلى 12 لاعبا.





وتابعت الصحيفة، أن لائحة الاتحاد الآسيوي تشترط إصابة 13 لاعبا من بينهم حارس المرمى الأساسي من أجل تأجيل مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا.





ويستعد الهلال السعودي لمواجهة خوردو الإيراني، غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا.





ويتصدر الهلال مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، ويحتاج إلى نقطة وحيدة للتأهل رسميا إلى الدور ثمن النهائي.



