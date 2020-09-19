الأب أنطونيوس غطاس يترأس اجتماع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية

اجتمعت الجمعية العمومية الفرعية (القاهرة) للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بمسرح مدرسة سان جورج للأقباط الكاثوليك بمصر الجديدة، حيث ترأس الاجتماع الأب القمص أنطونيوس غطاس الأمين العام بمصر.





بدأ اجتماع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بالصلاة، ثم تقديم الشكر للأمين للفرعي السابق صبحي شفيق ولمجلس الإدارة على كل ما قدمه من جهد خلال سنوات خدمته.





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وتوجه صبحي شفيق بعرض رؤية وأهداف الأمانة الفرعية للقاهرة وملخص لأنشطتها خلال الفترة السابقة، وبعدها تم الاقتراع والتصويت على أن تبقى أمانة القاهرة أمانة واحدة غير منقسمة إلي أمانتين.





وحسب جدول اعمال الجلسة تمت انتخابات الأمانة الفرعية التى أسفرت عن انتخاب الأمين الفرعي للقاهرة الأب يوسف أسعد مدير سان جورج، وعن ممثلين القانونيين ماري ليزا زكي - مديرة سان جوزيف بمصر الجديدة و الأب فريد عطا - الممثل القانوني للمدارس البطريركية وعن مديرين المدارس صبحي شفيق -مدير العائلة المقدسة بحلوان وباسم وجيه -مدير الفرير باب اللوق .





وعن الشخصيات العامة سوزي رفلة عضو مجلس النواب، والمستشار مراد ماهر بمحكمة النقض، وعن العاملين إبراهيم خليل من العائلة المقدسة حلوان، ‏و اختتم اللقاء بالصلاة و الصور التذكارية.



