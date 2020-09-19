الصداقة المصرية الصينية تهنئ الطفل عبد الرحمن بفوزه بالمركز الثاني عالميا للأطفال بالصين

تقدم المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصينية ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس نادى سموحة الرياضى التهنئة للطفل المصرى عبد الرحمن ماهر البالغ من العمر 11 عاما والذى نال جائزة المركز الثانى عالميا من نادى القصة بدولة الصين ضمن 30 دولة شاركت فى المسابقة وتم تخصيص فعاليتها هذا العام للتوعية بمكافحة فيروس كورونا.





وقال " عامر " فى بيان له أصدره اليوم أن فوز هذا الطفل المصرى هو فوز لكل أطفال مصر موجها الدعوة للطفل وأسرته لقضاء يوم داخل نادى سموحة الرياضى ولتكريمه خاصة أن هذه الجائزة تعد انتصارا عالميا جديدا للثقافة المصرية فى إبداعات الطفل المصرى لأنها جاءت بعد منافسات مع متسابقين من 30 دولة.





وأشاد المهندس محمد فرج عامر بالتعاون والتنسيق والعمل المشترك بين القاهرة وبكين فى مختلف المجالات بما فيها المجال الثقافى فى تنظيم مثل هذه المسابقات العالمية.





تجدر الإشارة إلى أن المشاركة تمت بعشرة أعمال متنوعه من إبداعات الأطفال تم اختيار منها فيديو الطفل عبد الرحمن ماهر ليفوز بالجائزة الثانية وهو ما يعكس القدرات الإبداعية التنافسية للطفل المصرى فى العالم.