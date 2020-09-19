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برلمان

برلماني: العلاقات المصرية اليابانية أصبحت استراتيجية في عهد السيسي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:25 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد
أشاد النائب محمد هانى الحناوى، عضو النواب بتصريحات سفير اليابان لدى مصر، "نوكى ماساكى"، التى تناول فيها مجالات التعاون المشترك بين مصر واليابان، وأنه يوجد تعاون في مجال التعليم وخاصة فيما يتعلق بالمدارس المصرية اليابانية والجامعة اليابانية.

وأكد "الحناوى"، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، أن السفير اليابانى أشار إلى أن هناك تعاونا في جوانب أخرى مثل التعليم الفني واليابان تقدم قروضا ميسرة في قطاع التعليم، بالإضافة لجوانب مختلفة، مثل الثقافة والبنية الأساسية، بجانب توسعات مطار برج العرب الدولي ليستقبل أكثر من 5 ملايين مسافر في العام الواحد.

إضافة أن هناك تعاونا في خط المترو الرابع، وهناك عمل مشترك في البنية الأساسية الخاصة بمشروعات المياه، وتم إنجاز عدد من المشروعات في القناطر الجديدة.

ووجه النائب محمد هانى الحناوى تحية قلبية للسفير اليابانى على تأكيده أن مصر دولة مهمة في المنطقة وشريك استراتيجي لليابان وهناك مساعي لتعزيز الشراكة بين البلدين، في السياسة وتطوير الاقتصاد والاستثمار، وهناك برنامج كبير في الأعوام المقبلة، عبر افتتاح المتحف المصري الكبير. 

وأكد أن هذه التصريحات تؤكد أن العلاقات المصرية اليابانية أصبحت استراتيجية ومتعددة الجوانب فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى جعل لمصر دورها التاريخى والمحورى والرائد تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدول.

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