برلماني يثمن مشاركة وزيرتى الهجرة والتضامن لأطفال روضة السيدة في أنشطتهم الثقافية

وجه النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب التحية والتقدير الى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لمشاركتهما في الفعالية الثقافية التي نظمتها وزارة الثقافة بعنوان "جدعان السيدة" بالمسرح الرومانى المكشوف بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.





جاء ذلك في إطار زيارة مجموعة من شباب المصريين الدارسين بالخارج لمنطقة روضة السيدة " تل العقارب سابقًا " ضمن مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" التي أطلقتها وزارة الهجرة مؤخرا، مشيدا بدور السفيرة نبيلة مكرم فى اطلاع شباب المصريين بالخارج على مثل هذه المناطق للتعرف على الانجازات التى حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تطوير وتحديث المناطق العشوائية واعتبار السكن الكريم حق اصيل من حقوق الانسان المصرى.

وحيا " أباظة " فى بيان اصدره اليوم، مشاركة السفيرة نبيلة مكرم والدكتورة نيفين القباج رفقة شباب الدارسين بالخارج أطفال منطقة روضة السيدة فى عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية بالحديقة الثقافية لحى السيدة زينب بحضور 100 طفل في الورش القائمة من قبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان كورشة حكي "عربية الحواديت" وورشة رسم وتلويين وورشة صلصال في مجموعات تتضمن كل مجموعة 10 أطفال مؤكدا اهمية مشاركة الوزراء للأطفال فى مثل هذه الفعاليات الثقافية.





وأعلن النائب أحمد فؤاد أباظة اتفاقه مع السفيرة نبيلة مكرم فى توجيه التحية والشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على تنظيم الفعالية الثقافية "جدعان السيدة" التي شملت استعرضا فنيا لأطفال المنطقة، قدموا خلاله لوحة فنية رائعة تعكس مدى الاهتمام والرعاية التي توليها وزارة الثقافة للأطفال، من خلال ما يقوم به المركز القومي لثقافة الطفل، مما يساعد في خلق بيئة فنية وثقافية حول أطفالنا وتوجيه الشكر أيضا لجمعية "اسمعونا" تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي وما تقوم به الجمعية من جهد كبير تجاه أطفال منطقة السيدة زينب ضمن المشروع التنموي لقاطني منطقة روضة السيدة.





كانت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أجرت زيارة تفقدية بصحبة الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لمنطقة روضة السيدة قدم خلالها عرضًا توضيحيًا لما كانت عليه المنطقة قبل عمليات التطوير وشرح واف عما وصلت إليه الآن حيث شهد حى السيدة زينب تحول منطقة تل العقارب من أخطر منطقة عشوائية مهددة للحياة إلى أفضل مشروع لتطوير المناطق العشوائية، بعد بناءه بشكل إسلامى يتناسب مع عراقة حى السيدة زينب.





وكانت المنطقة عبارة عن عشش مقامة أعلى تبة ترابية، مما يهدد حياة سكانها فأزالت المحافظة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ووزارة الإسكان التبة بعد إخلاء السكان وتوفير سكن بديل بشكل مؤقت لحين عودتهم للمشروع مرة أخرى.