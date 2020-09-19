حركة المطار.. تسيير 188 رحلة جوية لنقل 20 ألف راكب.. استمرار تخفيض رسوم الهبوط والإيواء بالمطارات السياحية.. مصر للطيران تسير رحلاتها الجوية المنتظمة إلى 26 وجهة دولية

- مطار القاهرة: وصول وسفر 188 رحلة جوية على متنهم حوالي 20 ألف راكب
- مصر للطيران تسير اليوم 64 رحلة جوية تنقل على متنها 5300 راكب
- الطيران: استمرار تخفيض رسوم الهبوط والإيواء للطائرات بالمطارات السياحية حتى نهاية أكتوبر
يشهد مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم، السبت، حركة مكثفة للرحلات الجوية، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية، حيث يستقبل 95 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 9843 راكبا، كما يغادر من المطار 93 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 10212 راكبا.
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.
وتسير الشركة الوطنية مصر للطيران، من إجمالي هذه الرحلات التي يسيرها مطار القاهرة، نحو 46 رحلة جوية بمعدل تنقل على متنها نحو 5 آلاف و300 راكب بمطار القاهرة الدولي والمطارات الإقليمية، وذلك مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت مصر للطيران تسيير رحلاتها اليوم، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "أمستردام، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، أديس أبابا، نيروبي، الخرطوم، الشارقة، تونس، بيروت، البحرين، أكرا، نيويورك، مدريد، أبوجا، بغداد"، و ٣ رحلات جوية إلى دبي، جدة، الرياض، الدمام، المدينة المنورة، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، اسطنبول، و٦ رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى ٣رحلات شحن جوى.
وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.
على الجانب الآخر، نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، بمنح شركات الطيران العاملة بمطارات "محافظة البحر الأحمر - جنوب سيناء - مرسى مطروح" تخفيضا قدره 50% على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء، بالإضافة إلى تخفيض قدره 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة لطائرات هذه الشركات العاملة بمطارات المحافظات الثلاثة.
ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، أشارت خلاله إلى أن تطبيق هذا القرار بدأ منذ أبريل الماضي ومقرر أن يستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل.
وكان وزير الطيران المدني قرر منح شركات الطيران العاملة بالمطارات السياحية تخفيضا على رسوم الهبوط والإيواء، وذلك بعد عقد اجتماع تنسيقي مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، لدراسة إمكانية توفير جميع التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول وذلك تشجيعًا لاستقطاب الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية الشاطئية في مصر، الذي تأثرت كغيرها من بلدان العالم بأزمة الجائحة الوبائية فيروس كورونا المستجد.
وتطبق المطارات المصرية، منذ منتصف أغسطس الماضي، قرار الحكومة بحظر دخول القادمين من الخارج من الجنسيات الأجنبية دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، وعدل القرار مع مطلع سبتمبر ليشمل المصريين، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، وسمح قرار الحكومة للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.