حركة المطار.. تسيير 188 رحلة جوية لنقل 20 ألف راكب.. استمرار تخفيض رسوم الهبوط والإيواء بالمطارات السياحية.. مصر للطيران تسير رحلاتها الجوية المنتظمة إلى 26 وجهة دولية

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتسير الشركة الوطنية مصر للطيران، من إجمالي هذه الرحلات التي يسيرها مطار القاهرة، نحو 46 رحلة جوية بمعدل تنقل على متنها نحو 5 آلاف و300 راكب بمطار القاهرة الدولي والمطارات الإقليمية، وذلك مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.











وأعلنت مصر للطيران تسيير رحلاتها اليوم، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "أمستردام، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، أديس أبابا، نيروبي، الخرطوم، الشارقة، تونس، بيروت، البحرين، أكرا، نيويورك، مدريد، أبوجا، بغداد"، و ٣ رحلات جوية إلى دبي، جدة، الرياض، الدمام، المدينة المنورة، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، اسطنبول، و٦ رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى ٣رحلات شحن جوى.









وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.







