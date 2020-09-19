أبرزها مزرعة غليون ومحطة البرلس.. إنجازات في عهد الرئيس السيسي على أرض كفر الشيخ

حظيت محافظة كفر الشيخ بنصيب كبير من المشروعات القومية والتنموية العملاقة، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن وضعتها القيادة السياسية الحكيمة على خريطة التنمية الشاملة؛ من أجل تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية بها، لتصبح كفر الشيخ محط أنظار الجميع عقب إقامة عدة مشروعات تنموية واستثمارية عملاقة على أرضها.





ونجحت القوات المسلحة في إنشاء أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط "غليون" والتي تقع بمنطقة بركة غليون التابعة لمركز مطوبس، ويعد المشروع القومي للاستزراع السمكي بكفر الشيخ واحدًا من أهم المشروعات الطموح التي خطت بها الدولة بخطى واسعة في هذا المجال، والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.





وضع هذا المشروع العملاق محافظة كفر الشيخ على الخريطة الاستثمارية، وساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل للشباب والقضاء على الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن زيادة إنتاجية الثروة السمكية في مصر من خلال استخدام أحدث السبل العلمية والتكنولوجية في الاستزراع السمكي.





وعلى بُعد 16 كيلو مترًا من ميناء البرلس على ساحل البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ "الأمل والمستقبل"، تجد مشروعًا عملاقًا وصرحًا شامخًا أقيم بسواعد مصرية مخلصة، واصل فيه العمال الليل بالنهار من أجل إنجازه، إنه مشروع محطة كهرباء البرلس التي نفذتها شركتا "أوراسكوام" للإنشاءات و"سيمنس" الألمانية باستثمارات 2مليار يورو .





ويقع هذا المشروع العملاق على مساحة 250 فدانًا، لإنتاج 4800 ميجا وات من الطاقة الكهربائية، يُجرى ضخها عبر الشبكة القومية الموحدة للكهرباء لإحداث فائض في الكهرباء بمصر، حيث يعتبر هذا المشروع أحد ثمار المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد بشرم الشيخ بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأخيرًا وبعد سنوات من العمل الشاق والتخطيط المنظم لجامعة كفر الشيخ، خرج مستشفى كفر الشيخ الجامعي للنور والذي يبلغ تكلفته الإنشائية والتجهيزات الطبية نحو 360 مليون جنيه، ليتحقق حلم أهالي المحافظة والذي طال انتظاره منذ حوالي أكثر من عشرين عامًا، نظرًا لتدنى مستوى القطاع الطبي في المحافظة بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية.





ويستقبل المستشفى الجامعي الحالات المرضية في 16 عيادة خارجية تشمل جميع التخصصات الطبية، فضلًا عن إجراء الجراحات الدقيقة مثل جراحات القلب والصدر والمناظير وجراحات الأطفال والمسالك البولية والأنف والأذن وغيرها، ويتكون مستشفى كفر الشيخ الجامعي من 7 طوابق على نظام الجناحين و3 مبانٍ خدمية للخدمات الإدارية والفنية والسكن.





ويضم مستشفى كفر الشيخ الجامعي نحو 400 سرير، منها 64 سرير عناية مركزة و13 غرفة عمليات بنظام الكبسولات، والتي تُعد من أحدث غرف العمليات عالميًا فضلًا عن تجهيز المستشفى بأفضل وأدق الأجهزة الطبية الحديثة وفقًا للقياسات والمواصفات الطبية العالمية، تحت إشراف الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة.





ويُعد مشروع كوبري بلطيم العلوي" الشيخ مبارك" الذي بلغت تكلفته 76 مليون جنيه، ويبلغ طوله 750 مترًا بعرض 22 مترًا، واحدًا من المشروعات المهمة التي أقيمت على أرض المحافظة، وافتتح تجريبيًا في 30 يونيو الماضي، ويمثل شريانا رئيسيا من شرايين التنمية على أرض محافظة الأمل والمستقبل.



