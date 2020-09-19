أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ميزة مفيدة بـ iOS 14 يجب ضبطها على آيفون.. أفضل 5 بدائل لتطبيق TikTok

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أطلقت شركة آبل Apple ، نظامها التشغيلي الأحدث iOS 14، بشكل رسمي خلال الأيام الماضية، وتتمثل إحدى الميزات الأكثر أهمية في النظام الجديد والتي يرغب بها مستخدمو هواتف آيفون خلال الأعوام الماضية، حيث أتاحت الشركة الأمريكية لمستخدميها أخيرا اختيار المتصفح وتطبيق البريد الإلكتروني المفضل بعيدا عن تطبيقاتها الافتراضية.
أشارت بعض التسريبات إلى أن شركة آبل Apple ، ستحضر شاحنا لاسلكيا مغناطيسيا مع سلسلة آيفون 12 iPhone 12 ، والآن، ظهر مقطع فيديو لنموذج أولى من شاحن آبل المزعوم، ليؤكد صحة الشائعات السابقة.
بدءا من غد، الأحد الموافق 20 سبتمبر، سيتم حظر كل من تطبيق مشاركة الفيديو تيك توك TikTok المملوك لشركة بايت دانس، وتطبيق التراسل الفوري وي شات WeChat التابع لشركة تينسيت، من متاجر الطبيقات الأمريكية.
الآن بعد أن قمت بتثبيت نظام التشغيل الجديد من آبل iOS 14 على جهازك الآيفون، تعتقد أنك قمت بفحص جميع ميزاته الجديدة وتفعيلها، ولكن هل قمت بتمكين واختبار ميزة Back Tap؟
طلبت فانيسا باباسVanessa Pappas، الرئيس التنفيذي لشركة TikTok، من كلا من فيسبوك وإنستجرام الانضمام علنا إلى تحديها، ودعم التقاضي، حيث تواجه الشركة المالكة لتطبيق الفيديو الصيني أمرا تنفيذيا جديدا من إدارة الرئيس الامريكي ترامب بحظر التطبيق من المتاجر الألكترونية الأمريكية بدءا من الغد من 20 سبتمبر.
زودت شركة آبل، نظامها التشغيلي الأحدث iOS 14 بأداة جديدة تسمى مكتبة التطبيقات App Library، والتي تتيح لك تنظم تطبيقاتك في مجموعات مصنفة لتسهيل العثور عليها، كما يمكنك الآن العثور على جميع تطبيقاتك الحالية هناك، كما سيتم وضع أي تطبيقات تقوم بتنزيلها في المستقبل هناك.
أشارت بعض التسريبات في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى أن شركة سامسونج Samsung ، تخطط لإطلاق سلسلة هواتف جديدة تركز على الكاميرا في الهند، تحت عنوان Galaxy F.