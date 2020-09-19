حمدي حسني يوضح طرق الأمان في العملات المصرفية في ظل جائحة كورونا ..فيديو

قال حمدي حسني، المتحدث الرسمي لشئون الدفع الإلكتروني بوزارة المالية، إن وزارة المالية مع بداية تطبيق المنظومة الإلكترونية، كان من أهم مميزاتها أنها أكثر أمانا من التعامل بالكاش، منوها بأنه الأمان ليس فقط في الأموال، ولكن الأمان أيضا من الناحية الصحية.





وأضاف حمدي حسني، أثناء استضافته ببرنامج "صباحك مصري" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن التعامل مع الوسائل التكنولوجية في أداء معاملاتك المالية أقل مخاطر من الناحية الصحية، مشيرا إلي أن بطبيعة الحال معدلات نقل الأمراض في تناول الكاش تكون عالية بنسبة كبيرة.





وأشار "حسني"، إلي أن مع بداية جائحة كورونا أطلقنا وسيلة جديدة وهي التعامل بـ "الكيو أر كود" أو رمز الاستجابة السريع، نظرا لأنه وسيلة لا تلامسية، أي يقوم المواطن بسداد المعاملة المالية مقابل الخدمات التي يحصل عليها عن طريق الجهات الإدارية بدون أي تواصل سواء مع ماكينة التحصيل أو موظف أو عد نقدية.





وأكد المتحدث الرسمي لشئون الدفع الإلكتروني، عدم اشتراط أن يكون لدى المواطن حساب بنكي حتي يحصل علي "الكيو آر كود"، إضافة إلى أنه يمكن الحصول عليه عن طريق شركات المحمول، أو عن طريق حصولك على محفظتك الذاتية عبر البنوك بالسوق المصري، موضحا أن المواطن يستطيع أن يسدد المعاملة عن طريق الابليكيشن على الموبايل دون أي تلامس، لظهور الكود الخاص الكيو آر كود على ماكينة التحصيل.





وأوضح المتحدث الرسمي لشئون الدفع الإلكتروني، أن كل المواطنين الذين لديهم هاتف ذاتي، تكون هذه الوسيلة في السداد طريقة سهلة جدا، مشيدا بجهودهم في عمل فيديو علي الموقع الخاص بوزارة المالية، عن كيفية أداء المعاملة المالية عن طريق الكيو آر كود.



