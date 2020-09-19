لجنة السياحة بحزب أبناء مصر تطالب بحلول عاجلة لمشكلات القطاع السياحى

قالت نيفين ابو زيد منسق لجنة السياحة بحزب أبناء مصر، و مرشحة قائمة ائتلاف أبناء مصر بالمنيا، ان القطاع السياحي يعاني م الكثير من المشكلات قبل و بعد جائحة كورونا ، و أنه يجب على العاملين بالقطاع دعم ومساندة جهود الدولة الرامية لحل تلك المشكلات، مشيرة إلى أن زيادة أعداد السياح فى اى بلد هى علامة على ازدهارها وأمنها وأمانها.





واضافت نيفين ابوزيد، بأنها وزملائها بلجنة السياحة بحزب أبناء مصر، لديهم العديد من الحلول و المقترحات الساعية لتطوير القطاع السياحى المصرى، وأنه تم الإنتهاء من إعداد ملف كامل يتضمن حلولا عملية لمختلف المشكلات السياحية بمختلف المقاصد السياحية المصرية.





ورأت منسق لجنة السياحة بحزب أبناء مصر، و مرشحة قائمة ائتلاف أبناء مصر بالمنيا، فى تصريحات لها اليوم، أن الحاجة ملحة لضم عدد من المقاصد الاثرية فى المنيا وفى كل محافظات الصعيد التاريخية على خريطة السياحة المصرية.





وأكدت على أن غلق كثير من المنشآت السياحية جراء جائحة كورونا، أدى إلى هروب كثير من أصحاب الخبرات إلى العمل خارج القطاع.

و اشارت الي انه لابد من وضع خطة لتشجيع سياحة الحوافز والمؤتمرات، وتشجيع اقامة المهرجانات الثقافية والفنية، والتى باتت من اهم عوامل الجذب السياحى.





واختتمت نيفين أبوزيد تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة البحث عن طرق بديلة لحل مشكلات القطاع السياحى، وأنه فى مقدمة تلك الحلول هو التقدم بمشروعات قوانين للبرلمان المقبل تعالج المشكلات الحالية وتضع خريطة جديدة للسياحة المصرية تقوم على تحسين الجودة فى الخدمات المقدمة للسياح، وفتح مزارات سياحية جديدة تحقق المزيد من الجذب السياحى بالبلاد.