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أخبار العالم

نسي سلاحه في الطائرة.. إيقاف حارس وزير الخارجية البريطاني

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:04 م
وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
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قسم الخارجي
أوقفت الشرطة البريطانية ضابطا من فرقة الحماية الشخصية لوزير الخارجية البريطانية "دومينيك راب"، بعدما ترك مسدسه على متن طائرة.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية فإن ضابط الحراسة الذي كان يرافق وزير الخارجية البريطاني في رحلته إلى الولايات المتحدة، ترك سلاحه في الطائرة لدى عودتهم إلى مطار هيثرو بلندن يوم الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة، إنها تتعامل مع الأمر بجدية بالغة، حيث تم وقف الضابط عن العمل لحين انتهاء تحقيق داخلي حول ملابسات الواقعة.

وأثناء وجوده في الولايات المتحدة ، التقى راب عدد من المسؤولين  الأمريكيين  بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو.

وبحسب التقارير، فقد عثر أحد الركاب على السلاح في مرحاض الطائرة ونبه الطاقم على الأمر.

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