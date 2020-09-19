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أخبار العالم

المستثمرون يهربون من تركيا.. تعرف على الأسباب

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:30 م
أردوغان
أردوغان
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سمر صالح
ذكر موقع "Barrons" الإخباري اليوم، السبت، أن العديد من المستثمرين بدأوا في الهرب من تركيا بأي ثمن.

وقال الموقع، إن تفاقم الأزمة الاقتصادية فى تركيا يرجع إلى ما قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن وباء كوفيد19 زاد الأمور تعقيدًا فى أنقرة، وخلق أزمة مالية كبيرة في الأسواق الناشئة.

وأشار "Barrons" إلى أن معدلات التضخم تتسارع فى تركيا وأزمة احتياطيات العملة تزداد علاوة على انهيار الصندوق التركي للمتاجرة في البورصة لأدنى مستوياته.

وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى منخفض غير مسبوق مقابل الدولار، أمس الجمعة، إذ تركز انتباه المستثمرين على الخطوات المحتملة للبنك المركزي لتشديد السياسة النقدية قبيل اجتماع لتحديد السياسات الخميس المقبل.

ولامست الليرة التركية مستوى متدنيا عند 7.5660، متراجعة من إغلاق الخميس عند 7.5595، وهبطت الليرة ما يزيد عن 21 بالمئة مقابل العملة الأميركية منذ بداية العام الجاري.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا. وقد يؤدي مزيد من الانخفاض في قيمة الليرة إلى ارتفاع التضخم وتعميق الانكماش.
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