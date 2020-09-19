برلمانية المؤتمر: الصعيد والبحر الأحمر لم يعرفا المشروعات البترولية العملاقة إلا فى عهد السيسي

وجه النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بالمشروعات التنموية والعملاقة فى مختلف محافظات الصعيد وفى جميع المجالات، مؤكدا أن الصعيد والبحر الأحمر لم يعرفا المشروعات البترولية العملاقة إلا فى عهده.









وقال "الشريف"، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، إن أكبر دليل على ذلك ما تشهده منطقة الصعيد حاليا من اهتمام ضمن خطة التنمية المستدامة لمصر التى تنفذها الحكومة وتدعمها القيادة السياسية والتى تبدو واضحة بقوة فى حجم المشروعات المنفذة والاستثمارات المخصصة، موجها التحية والتقدير لوزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لنجاحه فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بتكثيف للأنشطة البترولية المتنوعة فى الصعيد والبحر الأحمر من خلال شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول.









وأشاد النائب أحمد حلمى الشريف بتصريحات المهندس طارق الملا عن أهم مؤشرات النشاط البترولى خلال 2020 - 2019 بمنطقة البحر الأحمر والصعيد، والتى تمثلت فى صدور 3 قوانين لاتفاقيات بترولية مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر وتنفيذ عدد من مشروعات التكرير بالصعيد من أجل زيادة إنتاج المنتجات البترولية من البنزين والسولار والتوسع فى مشروعات أنشطة الغاز الطبيعى للمنازل سواء من خلال خطوط الغاز أو من خلال إمداد المناطق التى لم يصلها خط غاز رئيسى بالغاز المضغوط وتحديث وتطوير البنية الأساسية لشبكة خطوط الأنابيب لسهولة النقل وتأمين الإمدادات وتقليل الاعتماد على النقل باللوارى.









وتابع: "إضافة إلى أن الاكتشافات الجديدة رفعت معدلات الإنتاج بنحو 5% وإضافة احتياطيات جديدة مؤكدة بهذه الحقول بلغت 85 مليون برميل قابل للاستخراج وبلغ إجمالى الإنتاج اليومى خلال العام المالى حوالى 23 ألف برميل كما بلغ إنتاج البوتاجاز 4252 طنا، بالإضافة إلى 2360 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى".









ووجه النائب أحمد حلمى الشريف التحية والتقدير للجيولوجيى علاء البطل، رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، وجميع القيادات والعاملين بالشركة على ما حققوه من انجازات كبيرة وزيادة مطردة فى حجم أعمال الشركة وتنفيذ مشروعاتها لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة، منهية المرحلة الأولى بالمشروع المشترك لتجميع البيانات فى البحر الأحمر.







