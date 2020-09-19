مدير وحدة حماية الطفل بالشرقية: 19 لجنة فرعية لرصد مشاكل وبلاغات الأطفال

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات وحدة الحماية العامة للطفل ودورها الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعه للأم والطفل وذلك من خلال إستراتيجية عمل محدده لحماية الأطفال المعرضه للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان ليكون فردًا مؤثرًا في المجتمع.





من جانبه أكد أيمن الأمير العطار مدير الوحدة العامة لحماية الطفل أنه تم إنشاء الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام المحافظة بقرار المحافظ رقم 12061 لسنة 2016 تفعيلا للمادة 97 من قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996 المعدل برقم 126 لسنة 2008 وتم إعاده تشكيل اللجنة العامة والوحده العامه لحماية الطفل بالمحافظه بالقرار رقم 5645 لسنة 2020.





وأشار الي انه خلال الـ4 سنوات السابقه قامت الوحدة بتلقى البلاغات الواردة من خط نجدة الطفل (١٦٠٠٠) وجميع البلاغات المرصودة بكافة اشكال الاخطار المعرض لها الاطفال وتم بحثها ومتابعتها وتوثيقها والتنسيق مع اللجان الفرعيه ووحدات الحماية الفرعية بالمراكز والتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والامومه فى متابعه اعمال اللجان الفرعيه وإستكمال وتحديث قواعد البيانات الخاصه بالحالات.





وأضاف أن الوحدة العامة استقبلت تقارير المتابعة الشهرية من الوحدات والمشاركة في الإجتماعات المنعقده باللجان الفرعية وتنظيم زيارات للوحدات لمتابعة عملها وحل أي مشاكل أومعوقات تعارض آلية العمل بها ومخاطبة الجهات الحكوميه لحلها فورًا.





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وأوضح مدير الوحدة العامة لحماية الطفل أنه تم تشكيل 19 لجنه فرعية لحماية الطفل بكل المراكز و19 وحدة فرعية لحماية الطفل بعضوية (مقرر اللجنة – إخصائى إجتماعى – اخصائى قانونى – مدخل بيانات – إخصائى نفسى ان وجد ) بجميع المراكز والمدن والأحياء وذلك بقرار من رئيس المدينة أو الحى ( رئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل ) ويتم عمل اجتماع شهرى لكل لجنه لمناقشة المستجدات فى مجال حمايه الطفل والبلاغات .





وأشار مدير الوحدة العامة لحماية الطفل إلى أنه تم رصد مشاكل الأطفال وبلاغات الأطفال المعرضة للخطر من خلال آليات عديدة منها الوحدات الفرعية و بلاغات الجمعيات الشريكة لخط النجدة والتى تتضمن فريق من الشباب المتخصص والمدرب والتى يتم التعامل معها بمساعدة الوحدات الفرعية والعامه ، وتم تلقى بلاغات الاطفال المعرضة للخطر من ( النيابة - أقسام الشرطه - المواطنين - مواقع التواصل الاجتماعى ) (حالات التعرض للخطر مادة 96 قانون الطفل ).





وأكد مدير الوحدة العامة لحماية الطفل أنه تم تنظيم دورات وورش عمل للعاملين بوحدات حماية الطفل العامه بالمحافظه والفرعية بالمراكز على معظم ما يخص حماية الطفل تتضمن ( سياسات حمايه الطفل والإتفاقيات الدوليه وقانون الطفل - دعم النظام الوطنى لحماية الطفل - مهارات الخدمة المجتمعية - حالات التعرض للخطر وانواع الاخطار - آليات عمل لجان الحمايه - آليات الرصد - التنسيق والتشبيك مع خط نجدة الطفل والمجلس القومى للطفولة والأمومة - الأليات القانونية وفقا للقوانين المصرية والاتفقات الدوليه)





كما تضمنت ورض العمل (أهم صور الجرائم التى يتعرض لها الاطفال- وضع السياسات العامه لحمايه الطفل - التعريف بالدليل الإجرائى للأطفال المعرضة للخطر - ورش عمل لوضع السياسة العامة لحماية الطفل بالمحافظة - كيفيه إدارة حالات الاطفال المعرضة للخطر - كيفية عمل خريطة الخدمات وأبحاث الحالات - التربية الايجابية والعمل الآمن والاسعافات النفسية الأولية وتم عمل زيارة لمحافظة الإسكندرية لتبادل الخبرات بين وحدات الحماية بين المحافظتين ) وذلك تحت اشراف المجلس القومى للطفوله والامومه وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفوله( اليونسيف) وهيئة انقاذ الطفولة .





وأضاف أنه تم التنسيق والتعاون مع النيابات لتفعيل الكتاب الدورى رقم (7) لسنه 2018 بشأن تفعيل دور لجان الحماية وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال والصادر من مكتب النائب العام المساعد ( حيث يتم الآن الأخذ بتوصيات اللجنة الفرعية لحماية الطفل فى كل القضايا الخاصة بالأطفال المعرضة للخطر ).