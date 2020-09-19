تامر أباظة يكتب: حضارة مصر تستحق العناية

يوميا أمر على أهرامات الجيزة خلال طريقي إلى مقر عملي، وبمجرد أن تبدأ ملامح الهرم الأكبر فى الظهور من بداية الطريق الصحراوي إلى ميدان الرماية، ابتسم تلقائيا، كأن شعورا بالارتياح والفخر يتسلل إلى قلبي، أشعر أن تلك المنطقة ستظل لوحة تاريخية شاهدة على عظمة الحضارة المصرية وقوة بلادي، على كثرة البلدان التي زرتها حول العالم لم أرى مثل هذه الحضارة العظيمة.







لكن هذا الشعور بالفخر عادة ما يتحول إلى حزن وحسرة مع الاقتراب قليلا نحو المنطقة وكشف المنظر بالكامل، لأن صدمتي بالإهمال والعبثية والعشوائية المحيطة بالمكان تجعلني في غاية الحزن، والتعجب، كيف لهذا الشعب الذي صنع حضارة لا مثيل لها، أن يلوثها بهذا المنظر المليء بالقبح، ولماذا لا تتخذ الدولة خطوات عاجلة لإنقاذ هذه الجمال من محيطه؟ ولماذا لا يشعر المصريين أبناء الحضارة بهذه الكارثة، وكيف نرضى لأنفسنا أن نفرط في حضارتنا ونشوهها بهذه الطريقة.







الحقيقة أن حال منطقة الأهرامات هو حال الكثير من المناطق الأثرية في مصر مثل سور مجرى العيون والقلعة وغيرهم، تلك الأماكن التاريخية ذات القيمة العظيمة، ظلت مهملة لسنوات وبعضها تحول إلى "مقلب قمامة".







وكلما زرت دولة في العالم ورأيت مجسما للآثار المصرية أو حتى قطعة آثار مهربة كنت أشعر بالغيرة والحسرة، من الاهتمام البالغ بآثارنا وإبرازها في أكبر متاحف العالم والاحتفاء بتاريخنا بينما نهمله نحن ونستخف به لهذه الدرجة.







ولكن، بعد سنوات طويلة أرى مؤخرا توجه الدولة المصرية قد تغير تماما وبدأت في وضع خطة واضحة لإنقاذ المناطق الأثرية والاهتمام بها وإعادة تطويرها وصيانتها بالشكل الذي يليق بحضارة مصر وتاريخها العريق.





وهذا المشروع يحتاج إلى جهد كبير وإرادة سياسية أعتقد أنها موجودة، وإدارة تنفيذية من جانب الحكومة، أولا لأن تاريخ مصر يستحق ضعف كل الجهد لحمايته والحفاظ عليه ومن حقنا كمصريين أن نرى المناطق التاريخية تضاهي أفضل العواصم الثقافية في العالم، وثانيا لأن الآثار هى أحد اهم مقومات السياحة والدخل القومي ونحن في أمس الحاجة إلى عوائدها.







أتمنى أن تولي الحكومة اهتماما خاصا لتطوير المناطق الأثرية وإزالة العشوائية المحيطة بها وتأمينها للزوار وعمل الدعاية لها دوليا لتكون مقصدا للسياح من كل بلدان العالم.