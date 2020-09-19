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رياضة

شاهد.. أحمد فلوكس يستعرض عضلاته داخل الجيم

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:04 م
صدى البلد
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منار نور
نشر الفنان احمد فلوكس مقطع  فيديو لها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام . 

وظهر احمد فلوكس في مقطع الفيديو وهو داخل احد صالات الجيم يقوم ببعض التمارين الرياضية، وعلق قائلا علي الصورة : "نجاحك هو هدفك ... انت هو امانك " . 

يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة. 

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